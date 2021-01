Dani Molina: "Por mi cabeza ni siquiera ha pasado que Claudio no fuese a seguir"

El centrocampista onubense Dani Molina ha atendido a los medios al término del entrenamiento de esta mañana. El mediocentro ha hablado, en primer lugar, de la situación de Claudio Barragán y del apoyo que el vestuario le ha dado al técnico en momentos complicados: "El míster lo tiene claro. Dentro del vestuario solo pensamos en seguir los que estamos, sabemos cómo están las circunstancias y a mí no se me ha pasado por la cabeza que el míster no siguiera con nosotros. Es una pena que no podáis ver los entrenamientos porque el equipo está más que preparado para sacar esta temporada como todos queremos, y más el partido que tenemos encima. Ya cada vez quedan menos oportunidades y nosotros somos conscientes y afrontamos el partido con más ganas de jugarlo y de ganarlo. No podemos llamarlo final porque quedan diez partidos, pero sí que es importante ganarlo. Esperemos que en este año tengamos resultados porque las sensaciones del año pasado es que teníamos que haber estado más arriba".

Acerca de las muchas suspensiones de partidos que se están viviendo a causa del Coronavirus, el canterano albiazul ha indicado que "al final te perjudica un poco porque no sabes cuándo vas a jugar, si va a ser entre semana... Pero los demás equipos compiten en las mismas condiciones que nosotros. Nosotros tenemos que entrenar, trabajar y si podemos jugar bien y si no a preparar el siguiente. Te puede perjudicar un poco al verte en la tabla porque tienes un partido menos, por eso lo mejor es ir partido a partido y que cuando termine la temporada estar donde todos queremos".

Sobre la forma de afrontar el encuentro que tiene que tener el Recreativo para poder tumbar al Atlético Sanluqueño ha dicho que "la segunda parte de allí fue un espejo donde mirarnos. Como ese, ha habido partidos que nos teníamos que haber llevado los tres puntos. Tenemos que borrar la segunda parte de Tamaraceite, que nos ha tenido un poco preocupados durante las vacaciones, pero veo al equipo concienciado, está con energías renovadas y solo pensamos en conseguir estos tres puntos y estamos trabajando de maravilla".

De las pocas fechas que restan para terminar la primera fase del campeonato, el ex del Celta ha indicado que "es un aliciente más, cuando ves que va llegando el final. Todos los equipos vamos a salir a ganar, pero vamos tranquilos porque estamos preparados para sacar los tres puntos y empezar el año de una manera positiva".

De su regreso a Huelva y su segunda etapa en el primer equipo del Decano ha comentado que "estoy muy contento de haber caído aquí y de la manera que lo he hecho. El míster está muy contento conmigo y yo con él, tengo la confianza de él y me estoy encontrando muy bien en ese posición en la que él decide que juegue. Estoy con muchas ganas de seguir y de dar un poco más".

Por último, Dani Molina ha valorado la, por ahora, confirmada vuelta del público al Nuevo Colombino, algo que deseaba: "Por fin, vendrán 400 que es lo que nos dejan. Si dejaran más, creo que el aficionado del Recre siempre estaría con nosotros. Es una pena no poder disfrutarlo, yo tenía muchas ganas de volver a sentirlo porque aquí hay un ambiente que se vive en pocos estadios de España, pero intentaremos disfrutar con los aficionados que puedan venir".