Dani Alejo: "Abel y yo buscamos el consenso pero la última palabra es mía"

Dani Alejo, director deportivo del Recreativo de Huelva, ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance del mercado de fichajes y hablar sobre la configuración de la plantilla, con un nombre propio por encima de los demás en la rueda de prensa, el de Juan Delgado.

“Después de los magníficos números que tuvimos la pasada campaña nos planteamos darle continuidad al proyecto; nos íbamos a encontrar una Segunda Federación más competitiva; tras la elaboración de los grupos se incorporan los equipos murcianos y eso supone que hay que dar lo mejor en cada partido, puesto que estamos en una categoría más competitiva”, asegura.

Alejo destaca que “lo importante es que el equipo tenga una identidad propia, que le guste tener el balón y que sea sacrificado y entregado a la hora de recuperarlo”. “Contamos con un primer bloque de jugadores de la temporada pasada, se producen renovaciones por objetivos y dos renovaciones posteriores como Juan Delgado y Juanito".

En el trascurso del verano se producen cuatro salidas: el traspaso de Marotías, la cesión de José Mari al Conil, la reubicación de Pablo Gallardo y la rescisión de Álex Moreno. En total, son 13 las nuevas incorporaciones: Adrián Victores, Fran Ávila, Adrián Crespo, Mbaye, Josiel Núñez, Jordi Ortega, Iago Díaz, Pablo Caballero, Laerte, Edmilson, Bernardo Cruz y Dopi, junto con Víctor Morillo que ha cedido su ficha.

Así, la plantilla cuenta para este proyecto con los porteros Rubén Gálvez y Adrián Victores (procedente del Leganés B); los laterales derechos Juanjo Mateo y Cancelo; los izquierdos Fran Ávila (San Roque de Lepe) y Pedro Pata; y los centrales Adrián Crespo (Numancia), Bernardo Cruz (Córdoba), Manu Galán y Rubén Serrano. Para el doble pivote el técnico Abel Gómez cuenta con Jordi Ortega (Talavera), Josiel Núñez (Intercity), Adriá Arjona, Mbaye (Tataouine de Túnez), Enric Martínez.

Para el puesto de media punta y los extremos están Peter, Iago Díaz (Avilés), Juanito, Diawará, Perotti, Edmilson (Talavera) y Laerte (Tudelano); y como delanteros, Pablo Caballero (Tudelano), Dopi (Imolese de Italia) y Juan Delgado

“El mercado ha sido más largo de lo esperado; teníamos claro que había que ir por jugadores diferenciales, de categoría superior, y eso dilató en el tiempo algunas de las incorporaciones”, comenta.

“Cuando está terminando el mercado de fichajes tenemos que acometer el acto de presentación del equipo; se les dice a Álex Moreno y Juan Delgado que no se van a presentar (porque no cuentan para el club); luego se confirma la desgraciada lesión de Morillo, el futbolista cede su ficha y eso posibilita que se pare la salida de Juan Delgado”, asegura el director deportivo en su análisis.

El Recreativo buscó incorporar a un nuevo delantero a la plantilla hasta última hora. “En todas las conversaciones con los futbolistas siempre hemos apostado por el diálogo por bandera, en el caso de Álex Moreno, tras muchas conversaciones, no conseguimos que cediera su ficha para recuperarse con nosotros y eso nos obligó a hacer otro movimiento. Cuando nos planteamos incorporar a otro delantero Dopi era complicado, había firmado por un club italiano, hubo un cambio de propiedad en dicho club (y tras cerrar su fichaje) y tuvimos que comunicarle a Juan Delgado que no iba a seguir con nosotros porque teníamos a Caballero, a Dopi y a Diawará” como principales alternativas para ese puesto.

Se le pidió a Alejo que especificara cuándo se le transmitió a Juan Delgado que no se contaba con él. “En los últimos días. La operación (fichaje) de Dopi era muy complicada, no hubiera fructificado si el equipo italiano no hubiese pasado por esa situación, y hasta que no fuera efectivo el fichaje de Dopi no podíamos hacer nada”.

“A Morillo se le hace una prueba un lunes; el martes tenemos los primeros resultados y buscamos un especialista para que nos confirme la gravedad del primer diagnóstico; el jueves a las 17:00 hablamos con él para que cediera su ficha y lo puso fácil; se le explicó que con un cambio normativo se le podía dar de alta en enero (si está recuperado); fue fácil y rápida (la negociación) y a raíz de ahí le comunicamos a Juan Delgado que seguiría con nosotros”.

Por la forma en la que se ha cerrado el mercado de fichajes en el Decano, ha dado la sensación de que el peso de configurar la plantilla ha corrido a cargo del entrenador: “No sé cómo eso se percibe así; somos dos profesionales (Abel y él) que nos debemos al club”, reconociendo que el año pasado se firmó tarde al entrenador (Alberto Gallego) y el propio Alejo tuvo más peso en la configuración del plantel. “Tengo una buena comunicación con Abel, ponemos nuestros puntos de vista sobre cada futbolista, buscamos el consenso pero la última palabra es mía. Su misión es alinear, entrenar al equipo… y lo hace perfectamente”.

Respecto al ‘caso Morillo’ añadió que “el martes, cuando tuvo el primer diagnóstico sobre su lesión, me dijo ‘no me vayas a pedir que ceda mi licencia’; llevábamos tiempo intentando que fuera Álex Moreno el que la cediera y sólo se habló con Morillo cuando tuvimos los resultados (definitivos). Si él no cede su ficha, un jugador tenía que salir y habíamos decidido que fuera Juan Delgado”.

Manifestó que los casos de Álex Moreno y Víctor Morillo son totalmente diferentes: “Álex sabía de hacía tiempo que no iba a continuar y buscamos otra salida que no fuera la rescisión de su contrato. Con Juan Delgado no contábamos y no era lógico que estuviese en la presentación de la plantilla; son decisiones que se toman pensando en lo mejor; si se hubiera presentado habrían sido 17 jugadores y uno sobra”.

Sobre el estado anímico del ‘pichichi’ del equipo la pasada campaña, afirma que “cuando se le comunica (que no se cuenta con él) es una sorpresa; encara la situación con la naturalidad que se puede tener; ahora está con ánimos para afrontar la temporada lo mejor posible, tiene disposición para que las cosas salgan bien”.

Reitera que su hoja de ruta desde que acabó la pasada campaña no ha cambiado con la llegada de Abel, pese a que Dani Alejo contaba por ejemplo con Pablo Gallardo y al final no está en la plantilla. “Ha habido que replantear cosas pero nada por el entrenador. El mercado ha sido más atípico de lo habitual, se nos ha brindado la posibilidad de fichar a jugadores de categoría superior a un precio muy interesante”.

Alejo no quiso decir cuál es el presupuesto de la plantilla en este proyecto. “Eso lo deben decir otras personas; está acorde al objetivo que tenemos, que no es otro que estar arriba y que la gente se sienta orgullosa del equipo, y conseguir el ascenso. El Recreativo, esté donde esté, dada su repercusión está llamado a ser un equipo importante en la categoría; luego la competición nos podrán en nuestro sitio”.

Por último, dijo que “me hubiera gustado que el mercado hubiese sido más corto, tener antes a los futbolistas, pero hemos tenido que amoldarnos a las exigencias de ese mercado”.