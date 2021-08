Dani Alejo cuenta los planes del Recre en la presentación de Dani Sales e Ismael Barragán

Dani Alejo destacó la ilusión de las dos nuevas incorporaciones del Recreativo de Huelva, pero también apuntaló cómo terminará este mercado de fichajes para el club albiazul.

Confirmó oficialmente que el defensa central Harri Hawkins, a prueba con el club, contará como jugador de la primera plantilla tras su estancia a prueba: "Harri se va a quedar porque lo que hemos visto nos ha gustado, a pesar del infortunio de la lesión contra el Betis Deportivo".

Aún así, no descarta "pescar" otro defensa en el mercado de verano tras la salida de Óscar Marotías en forma de cesión anual, explicando que "con la baja de Marotías nos mantenemos la opción de un perfil de un central zurdo sub23", reconociendo que no será fácil porque un futbolista tan joven y en esa posición no es sencillo encontrar en estas fechas.

No será la única llegada, ya que el director deportivo ha confirmado que serán dos los fichajes que realizará el Recreativo de Huelva, declarando que "a lo largo de estos días se incorporarán dos fichajes un jugador de banda y alguien en el centro del campo", reforzando el carril y el medio del campo, complentando así la plantilla a falta de un defensa zurdo menor de 23 años si se pusiera a tiro. Otra opción sería la del canterano Rubén Serrano.

El que no continuará será Juan Carlos Mora, ya que vuelve a su país por motivos personales y deja el Recreativo, además de Álvaro Moro que estaba a prueba con el grupo, del que el director deportivo ha declarado que "lo vimos algunos entrenamientos, se le evaluó y no mejoraba lo que podía tener el club".

La única duda es la continuidad de Víctor Barroso que al tener la lesión, no le ha dejado iniciar la pretemporada como al resto de sus compañeros. Dani Alejo no despejó ninguna incógnita sobre su futuro, ya que lo importante es "que se recupere pronto, que se ponga a las órdenes del entrenador y luego ya veremos. Es una decisión personal de cada futbolista y hay que ver qué punto en común se puede llegar".

Ismael Barragán tiene claro el motivo por el que ha fichado por el Decano, a pesar de haber ascendido esta temporada desde Tercera a una categoría superior a la del club onubense: “No me lo pensé. Cuando se me presentó la oportunidad de venir a Huelva no miré otra oferta. Tuve oferta de renovación tras ascender en Ibiza, pero descarté seguir por la historia que tiene el Recre".