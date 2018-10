Cumbre entre Blackswan y el Decano por el Colombino

Los responsables de Blackswan, empresa propietaria de los derechos del Trofeo Colombino, y el Recreativo mantuvieron ayer un primer encuentro calificado como "positivo" por los asistentes para comenzar a dar forma al torneo onubense. Javier Jiménez, por parte de la sociedad organizadora, se reunió en el estadio con varios representantes recreativistas. Se trataron temas sobre la coordinación de funciones y el operativo habitual que acompaña la organización de la cita. Es la primera toma de contacto entre ambas partes tras confirmarse la fecha y el rival. Será Blackswan quien se haga cargo como le corresponde como organizador de la puesta en marcha del trofeo que el 14 de noviembre medirá al Decano con el Sevilla.

Una de las grandes preocupaciones para los organizadores es el estado del terreno de juego. De hecho, el pasado lunes un técnico de la LFP inspeccionó el campo para emitir un informe sobre la idoneidad o no de la disputa. Javier Jiménez, responsable de Blackswan, señaló en la Ser que "en caso de no ser favorable esperamos que nos plantee soluciones alternativas". Sobre la responsabilidad del campo añadió que "es el Recreativo el que debe poner a nuestra disposición las instalaciones en condiciones adecuadas para la disputa del trofeo". Un vez esté el informe, anunció que "lo compartiremos con el Sevilla y el Recre y si no es apto buscaremos soluciones".

Sobre las críticas recibidas por parte de la afición albiazul y el revuelo generado en las redes sociales con la presencia del Sevilla, el responsable de Blackswan en la organización del torneo defendió que "acepto todas las opiniones siempre que se hagan desde el respeto y sabemos que nunca se puede hacer un cartel al gusto de todos, pero hay que reconocer que hablamos de un participante atractivo y con un palmarés brutal". Puntualizó además que "el Sevilla pierde dinero por lucro cesante al venir al Colombino porque tendría la oportunidad de jugar otro partido por el que cobraría en esas fechas y sin embargo viene aquí gratis".