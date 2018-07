Cuenta atrás para la venta

últimas horas del tercer intento. A las 19:00 finaliza el plazo para presentar ofertas de compra por el 90% de las acciones del Recreativo de Huelva. El tiempo para que los interesados en hacerse con el control del Decano presenten sus propuestas termina.

Dos nombres están sobre la mesa desde la aprobación del último pliego de venta. Los dos que ya acudieron la vez anterior: Krypteia Capital (grupo liderado por Javier Jiménez) y Zephir Homes (con el expresidente Francisco Mendoza a la cabeza). En principio nadie espera que aparezca un tercero en discordia, aunque el concurso es abierto y hasta el cierre del mismo no se conocerá el resultado.

Krypteia Capital mantiene la incógnita sobre su presencia en el concurso recreativista

De los dos aspirantes claros hay uno que ya ha tomado la decisión de no acudir. La sociedad que encabeza el expresidente Paco Mendoza no tiene previsto presentar oferta de compra por el 90% de las acciones de la entidad albiazul antes de las 19:00, cuando termina el plazo para ello. El adjudicatario del anterior proceso de venta mantuvo la puerta abierta durante todo el plazo desde la aprobación del pliego. Fuentes de la sociedad reconocen que la negativa de los inversores que acompañaban a Mendoza a repetir aventura fue determinante a la hora de tomar la decisión. El expresidente mantuvo su interés, pero no encontró el apoyo financiero necesario. Además, la imprescindible inyección inmediata de cuatro millones de euros en la entidad para afrontar pagos ineludibles los dejaba, según estas mismas fuentes, prácticamente sin margen de maniobra tras el desembarco.

Krypteia Capital no ha desvelado hasta el momento su posición. El grupo de Javier Jiménez no fue admitido en el anterior proceso y las condiciones del nuevo pliego resultaba más flexibles en algunos puntos claves. A pesar de ser descartado anteriormente mostró su intención de pelear por la propiedad. Así lo hizo durante el proceso anterior y actualmente se encuentra dentro del club gracias al acuerdo de colaboración que mantiene con Eurosamop, empresa gestora de la entidad. Si finalmente decide dar el paso tiene hasta las 19:00 para presentar una propuesta que responda a las condiciones del pliego por la compra del 90% de las acciones albiazules.