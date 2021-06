Cuenta atrás en el banquillo del Recreativo

El Recreativo no esperará más. El director deportivo del Decano, Dani Alejo, insistió en que la presente semana iba a ser definitiva para el banquillo recreativista y con ese convencimiento continúa a menos de 48 horas para que llegue el próximo lunes. Así, lo volvió a transmitir el algecireño en el programa Ser Deportivos de la Cadena Ser: “dije hace unos días que esta semana íbamos a conocer el nombre del nuevo entrenador y todavía confío en que sea así. Creo que el sábado –por hoy– podría ser un buen día para anunciarlo. Habrá que esperar un poquito más, pero no mucho. El entrenador que yo quiero que venga está claro que también está siendo pretendido por otros equipos y al final tenemos que ver los tiempos. El Recreativo es un club muy importante que siempre tiene que estar abierto a las diversas posibilidades que le puedan surgir, pero lo fundamental es que nosotros tenemos claro quién es el que queremos que venga”.

La primera opción es Germán Crespo, que sigue apurando los plazos para tomar una decisión. El técnico granadino quiere escuchar al Córdoba, pero la falta de noticias de la propiedad blanquiverde, que tiene su sede en Bahrein, mantienen al preparador entre la espada y la pared. Alejo ha admitido que “con él hemos hablado y hemos tenido conversaciones, pero de nuestra parte nadie tiene un ultimátum, pero está claro que el entrenador que venga no sólo quiero que sea el que yo quiero que venga sino que también él esté muy convencido porque es un año con un objetivo creo que suficientemente importante como para que no haya titubeos por parte del entrenador. A veces un entrenador puede estar pendiente de un ascenso o de resolver cualquier otra situación personal y la idea de venir la tiene que tener clara aunque a lo mejor externamente no se perciba eso”.

De las palabras de Alejo se entiende que el ex entrenador del Jaén no quiere tener una salida poco caballerosa de Córdoba, pero que tendría que verse obligado a ello si sigue la inmovilidad en la capital califal. No obstante, el Recre no vacilará a la hora de ocupar su banquillo.