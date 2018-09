Cruz: "El objetivo es vivir un año de tranquilidad"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, insistió ayer en rueda de prensa en su mensaje de tranquilidad y optimismo ante el futuro del Decano. El regidor onubense recordó que la frustrada venta a Krypteia Capital estuvo motivada porque "más allá de la valoración por parte de la LFP de la propuesta económica y financiera del plan de viabilidad hay un elemento sustancial y esencial que determina la propuesta de la Mesa de Contratación sobre declarar desierta la compra y es que la única oferta presentada contradice el pliego". Insistió en que "era obligatorio aceptar el pliego sin reservas. Se hace de manera formal, pero luego se ponen condiciones".

Sobre la intención de vender por parte municipal fue muy claro: "La voluntad de vender es poner a la venta las acciones. Luego si se vende o no se vende no depende del Ayuntamiento, sino que se trata de cumplir las condiciones. La Mesa la componen la segunda teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el interventor y un jefe de servicios junto a la responsable de contratación que de cinco hay cuatro técnicos por lo que queda claro el carácter de las decisiones que se toman. La oferta no asumía las condiciones del pliego".

En el nuevo escenario mostró su confianza en el trabajo del consejo porque "el Recreativo necesita recursos suficientes para cubrir un presupuesto de gastos de la temporada y de los compromisos de deuda mediante taquillas, ingresos extraordinarios o patrocinios como cualquier club". Recordó que "se vendía si se cumplen las condiciones del pliego porque no estamos dispuestos a que se repitan las circunstancias ya vividas. El Recre no está huérfano porque tiene un propietario mayoritario y muchos pequeños propietarios y un consejo de administración".

La situación albiazul es "mucho mejor" que en años recientes. De hecho, "este año nos hemos inscrito, hemos hecho una campaña de abonos con 8.500 socios... y estamos en una situación mucho mejor y estabilizada y el objetivo es vivir una temporada de suma tranquilidad para generar el marco necesario para competir y soñar sobre el césped". En este sentido, insistió en que "el consejo está trabajando para conseguir los recursos suficientes para cubrir los compromisos del club. Hace tres semanas teníamos 6.000 y hoy tenemos 8.500 así como muchas gestiones abiertas del consejo. El objetivo es cumplir con los pagos para cumplir el compromiso de estabilidad". Por ello, cuando echa la vista atrás "vemos dónde estábamos y sólo podemos ser optimistas".