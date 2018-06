Cruz confirma que el futuro pasa por la venta

La venta es el único camino. El Ayuntamiento tiene muy claro que el futuro del Recre pasa de forma inevitable por la enajenación de sus acciones, pero tras quedar desierto el proceso iniciado hace un mes se abre un nuevo escenario. Así lo confirmó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, quien analizó la frustrado proceso que finalizó ayer con la renuncia de Zephir Homes a hacerse con el control del Decano. Lo hizo acompañado por los ediles José Fernández, Manuel Gómez y María Villadeamigo junto al consejo de administración albiazul. Cruz defendió además la gestión municipal durante estas semanas en las que "hemos permanecido respetuosos e imparciales gestionando con responsabilidad la venta que es un momento crucial en el futuro del Recre". El regidor onubense comunicó que "hoy era el día y para la firma lo único que había que hacer era ir a notaría acreditando haber pagado 950.000 euros, 300.000 en la cuenta del Ayuntamiento por el pago de las acciones y 650.000 de las obligaciones del pliego por la AFE y el concurso". Tanto el Consistorio como la empresa adjudicataria se personaron en la notaría para cumplir su parte, aunque allí "nos notificaron que no acudiría y una vez allí recibimos un burofax comunicando formalmente que no se materializaría la venta".

Tras quedar desierta la venta "nos enfrentamos a dos situaciones". Por un lado, "hay afrontar todos los pagos necesarios para competir un año más y esperamos que no sean muchos más en Segunda B y por otro lado continuar con el proceso iniciado de transmisión de las acciones del Recreativo". En este sentido confirmó que Eurosamop, grupo gestor que lidera Juanma López, había confirmado que cubriría el pago, mientras que sobre el nuevo proceso de venta vaticinó un estudio previo antes de iniciar una nueva venta. En este escenario tocará "valorar desde el punto de vista técnico qué procedimiento se sigue si es un procedimiento negociado u otra vía. Los tiempos de los dos procedimientos muy similares".

"No es lo mismo decir que se tiene dinero que ponerlo y no hay que atacar a quien lo pone"

Sobre la renuncia de Zephir insistió en que "hemos sido absolutamente escrupulosos mirando siempre por el interés del Recre y de Huelva, procedimiento que debe ser imparcial y libre concurrencia competitivo". Por ello, "igual que no le tembló el pulso a la Mesa de Contratación compuesta por técnicos en su mayoría a la hora de excluir una propuesta tampoco nos iba a temblar a la hora de exigir el cumplimiento de las condiciones ofertadas". Defendió la labor municipal, un papel que incluso "con una voluntad inequívoca de colaborar y hacer posible la culminación la venta asumió a requerimiento del adjudicatario la responsabilidad de realizar gestiones para definir un horizonte más fácil y de estabilidad".

Una vez finalizado el proceso de venta agradeció "al consejo el trabajo, el esfuerzo, el compromiso y el empeño de sacar adelante al Recre". Lanzó un mensaje público claro: "No tenemos derecho a dudar del recreativismo del consejo. Cuando nadie quiso venir aquí ellos se quedaron asumiendo una situación de riesgo y el peligro de ver un horizonte muy oscuro. También quiero reivindicar el papel del Ayuntamiento o ya nadie se acuerda de 2016. No fuimos nosotros los que llevamos al Recre a un concurso con 18 millones ni pusimos a Comas. Encontramos un Recre muerto, cuando planteamos un patrocinio para pagar la deuda con la Federación nos encontramos solos con el único voto del señor Moro". Destacó que "hoy no hay embargos ni tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, pero la situación es delicada con al menos 24 millones de deudas". Sobre las críticas de la oposición destacó que "fue el recreativismo quien sacó adelante al club y el Ayuntamiento estuvo ahí" porque "cuando el año pasado falló el concurso aquí estuvimos y ninguno de los que tanto ruido hacen estuvieron aquí para aportar ideas o dar su apoyo. Nos sentimos apoyados y respaldos por recreativismo".

En su larga intervención hizo guiños a Eurosamop y Juanma López. Ante las críticas recibidas por el grupo gestor albiazul en los últimos tiempos reprochó que "no se puede demonizar que cuando no viene nadie ni de Huelva es a quien viene a una sociedad ruinosa y decide poner el dinero para poder seguir". Por ello insistió en que "no vamos a ir en contra de quien ha respaldando al Recreativo de Huelva porque la memoria es flaca, pero la responsabilidad es mucha". En un claro dardo a Zephir Homes añadió que "no es lo mismo decir que se tiene dinero a tenerlo y no es lo mismo decir que se va a poner a ponerlo. Hay quien dice que lo tiene y no lo pone y hay quien dice que quiere ponerlo y lo pone".

Tras ello lanzó un mensaje de futuro en el que "no quiero broncas ni confrontaciones, sino remar todos en la misma dirección y vamos a sumar porque los que no estamos haciendo utilización política del Recreativo somos nosotros".

Tras el anuncio por parte de Zephir Homes de cursar una demanda y presentar avales ante notario para garantizar su solvencia respondió que "a la notaría no hay que mandar avales ninguno, sino cumplir y pagar lo que dice el pliego. A la firma había que realizar el pago íntegro". También insistió en que desde el consistorio se le había dado toda la información pedida.

Cruz no ve peligrar la continuidad del Recre en Segunda porque "cuando se hacen las primeras declaraciones sobre la no venta nos pusimos en contacto con Eurosamop para advertirle con independencia de firmar o no la venta había que tener previsto el pago a la AFE". La respuesta de López fue que "no hay problema y no tenemos ninguna razón para dudar de ello. Es una empresa seria". De la colaboración con Juanma López y Krypteia en el futuro inmediato de la entidad recreativista eludió opinar porque "las relaciones comerciales entre ambos son cuestión de las dos sociedades".

El alcalde aprovechó la ocasión para recordar una vez más que sin el acuerdo firmado con Eurosamop hace un año "desaparece el Recreativo". Espetó a quienes lo critican que "desaparecer era la otra opción y hay que decirlo. Señores yo no quiero firmar ese contrato y el Recre desaparece". Además bromeó con que "desde que se ha conocido el contrato ya no se habla más. Parecía que era la piedra filosofal y en cuanto se hace público no se habla nada más de él". A la espera de diseñar el nuevo organigrama anunció que el consejo actual goza de la confianza del Ayuntamiento, ya que lo considera "el mejor consejo para el Recre salvo que alguno decida no seguir".