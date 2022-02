El Recreativo de Huelva recupera la pegada para ser el primero en asaltar Chapín (0-2)

El Recreativo de Huelva es cada vez más líder, sobre todo después de imponerse al Xerez CD por 0-2 con goles de Juanjo Mateo y Juan Delgado, lo que le permite sumar su quinta victoria consecutiva. El conjunto onubense dejó atrás una larga racha de triunfos por la mínima y recuperó la efectividad y la pegada, haciendo que el cuadro azulino encajase su primera derrota en casa. Los pupilos de Alberto Gallego se van pareciendo cada vez más al equipo de la primera parte de la temporada, ese que no sólo ganaba, sino que dominaba a sus rivales y apenas le condecía opciones.

La visita a Chapín se presentaba como uno de los pocos encuentros complicados que le quedan al Decano en la Liga. El conjunto albiazul está dando muestras de su solvencia tanto en casa como fuera; sabe adaptarse perfectamente a todos los campos y a todos los tipos de partidos, y como visitante es junto al Utera el único que no conoce la derrota (8 victorias, 3 empates).

Además, ha recuperado la buena dinámica, ganando seis de sus últimos siete compromisos. No obstante, no termina de finiquitar los partidos y eso le lleva a sufrir hasta el final de los 90 minutos, algo que no había pasado en la primera parte de la Liga. Esos seis últimos triunfos llegaron todos por la mínima, sin padecer mucho en defensa, pero sí faltando ideas y efectividad en ataque. Para que el Decano vuelva a ser el que era, inaccesible para muchos de los rivales del grupo, se ha reforzado con cuatro jugadores que deben darle ese salto de calidad. Juanito, Cancelo, Rubén Jurado y Bouba.

Enfrente estaba un Xerez CD que no es el Xerez CD que empezó la Liga pero que sigue siendo un equipo con buenos jugadores. Ha perdido a muchos pesos pesados: Cancelo, Rubén Jurado y Juanito (al Recreativo), el central Lucas Correa (a Uruguay); el interior derecha Palacio (al Utrera), Rares (al Yeclano) y Dani Laínez (a la Segunda de Estados Unidos); y han llegado varios refuerzos cuyo rendimiento es toda una incógnita.

El equipo de Emilio Fajardo está fuera de los puestos de ascenso (6º), pero ha jugado un partido menos y tiene a sólo un punto al Córdoba B (5º). El 'nuevo' Xerez CD arrancó el pasado miércoles con una derrota en Cartaya, y lleva cuatro semanas sin ganar, aunque la otra cara de la moneda es que en su feudo se muestra intratable y nadie ha conseguido ganar en Chapín (7 victorias, 2 empates).

Para empezar, Alberto Gallego volvió a sorprender una vez más con el once, cambiando de jugadores y de sistema. Renunció a los tres centrales y apostó por un equipo en teoría más ofensivo. Con respecto a la pasada jornada, se caen del equipo titular Anaba (ni convocado), Marc Fraile (se ha marchado esta semana al Xerez DFC) y Juan Delgado, y entran Perotti, Chendo y Rubén Jurado, que debuta así con el Decano.

El partido prometía espectáculo por la propuesta ofensiva que presentaban ambos equipos, aunque la presión en la medular impedía que se generaran ocasiones claras de gol; la primera llegó a los 7 minutos en una falta algo lejana que lanzó muy bien Víctor Barroso y Marc Vito envió a córner metiendo la mano junto a la cepa del poste cuando el balón se colaba; en el saque, el remate de cabeza de Peter lo interceptó el meta local. En el 12 lo volvió a intentar Víctor en otra falta y de nuevo Marc Vito ataja el peligro.

Cuando parecía que el Decano empezaba a tomar el mando del encuentro, despierta el cuadro local y lo intentaba con balones al área; así, en el 20 gozó de su primera oportunidad con un remate de cabeza de Adri que se marchó por encima del travesaño. En el 22, doble ocasión del Xerez que ni Joselillo ni Iván Navarro logran concretar y en el 24' un potente pero centrado disparo de Álex Colorado lo atrapa Rubén con seguridad. A los dos minutos la vuelve a tener Joselillo pero su disparo lo intercepta un defensa. Pasa por momentos de agobio el conjunto de Alberto Gallego, que no da señales en ataque hasta que Perotti lo intenta en una acción individual cuyo disparo con rosca no encuentra los tres palos (29').

El encuentro se encaminaba al descanso con más pena que gloria, con los dos equipos sin darle velocidad al balón, hasta que el Recre roba un balón, pase en largo de Dani Sales a Perotti y su centro lo remata de cabeza Juanjo Mateo, picando el balón como si fuera un delantero (0-1). Quinto tanto del lateral derecho, igualando a Chendo y a Adri Arjona, y el Recreativo que se marcha al descanso con el partido como quería tenerlo, mandando en el marcador, aunque no tanto en el juego.

La segunda mitad se inicia con los mismos protagonistas y con una falta en buena posición que lanza Vïctor Barroso y, al igual que sucedió en la primera mitad, Marc Vito saca junto a la base del poste. Ahora es el cuadro azulino el que tiene que arriesgar y el Decano el que intenta robar balones para lanzar peligrosos contragolpes en busca de la sentencia. En el 54, Gallego mueve el banquillo y reestructura el equipo: con Juan Delgado por Chendo no cambia nada, pero sí con la salida de Perotti y la entrada de Pablo Gallardo. El conjunto local espera 'cazar' algún balón en sus centros al área y ahí el central es fundamental.

Juan Delgado finaliza una peligrosa contra con un disparo cruzado que el meta saca cuando se cantaba el gol (59') y al minuto Juanjo Mateo recibe una amarilla, la quinta, que le conlleva un partido de sanción. El Xerez CD quiere pero no puede y en el 68 el Decano vuelve a ser letal cuando Juan Delgado controla un balón en el área, se revuelve con rapidez y su disparo besa el fondo de las mallas (0-2). Séptimo tanto del jugador, que se convierte en el pichichi del equipo. Al minuto, con el cuadro local tocado, Juan Delgado es objeto de una falta en la frontal del área, pero el meta ataja el disparo de Arjona.

Ismael Barragán casi le complica la vida a Rubén Gálvez en una cesión, pero el meta reacciona a tiempo (75'). Con el paso de los minutos queda claro que el partido ya tiene dueño, porque el Xerez va menguando en su ímpetu ante un rival que está muy cómodo sobre el terreno de juego. El 0-3 lo tuvo Juanito en una falta con más colocación que potencia que atajó el meta (88') y más clara fue la ocasión en el tiempo extra, en un contragolpe con todo a favor que no supo culminar con acierto Juanito. No hubo tiempo para más y el Recre sigue intratable a domicilio y con paso firme hacia el ascenso.

Ficha técnica

Xerez CD: Marc Vito, Ramón García, Rubén (Pavón, 73), Rodri, David León (Daviti, 89), Adri, Colorado, Miguel García (Borja, 60), Iván Navarro (Cissé, 73), Joselillo y Óscar (Iván Gutiérrez, 73).

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Dani Dales (Enric Martínez, 69), Perotti (Pablo Gallardo, 54), Víctor Barroso (Pata, 81), Peter, Adriá Arjona, Chendo (Juan Delgado, 54), Rubén Jurado (Juanito, 69) e Ismael Barragán.

Árbitro: Cruz Navarro (Sevilla), asistido por Aguilera Ceño y Catalán Pérez; mostró tarjeta amarilla a David León, Adri Rodríguez, Juanjo Mateo, Dani Sales.

Goles: 0-1/Minuto 41. Juanjo Mateo. 0-2/m. 68. Juan Delgado.

Incidencias: Partido de la jornada 23 del grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el estadio de Chapín. Unos 500 aficionados onubenses en las gradas.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN