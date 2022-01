Recreativo - Utrera (1-2): El Decano encuentra el haba del roscón

El roscón resultó ser amargo. El Recreativo empezó las navidades inmerso en una fiesta de fútbol y las ha terminado dejándose una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y poner la clasificación patas arriba. Derrota, pierde la condición de invicto, y la ventaja con el segundo, el propio Utrera, se reduce a tres puntos. Cierto es que el escenario no era fácil. El equipo sevillano llegaba al Nuevo Colombino como el único equipo que ha aguantado el ritmo de competición al Decano en la primera vuelta. También, el equipo utrerano no sabía lo que era perder fuera de su estadio esta temporada. Así, y con el Recre invicto y pleno de victorias a la vera del Paseo de la Ría, el partido tenía un cartel en el que todos los de la categoría hubiesen querido jugar.

Tampoco se vio sobre el verde un típico partido tras el parón de las fiestas navideñas. Pasó de todo. Y los primeros cuarenta y cinco minutos fueron una sucesión de hechos destacables pero que truncaron gran parte de los planes del Decano con la lesión temprana de Peter, en una jugada que terminó siendo penalti para el Recre pero que falló Víctor Barroso. Y eso que Alberto Gallego salió con sus hombres de confianza, pero el partido no fue fácil y el Recre llegó a desconectarse del mismo ya entrado el segundo tiempo. Eso sí, la primera ocasión clara fue para el Decano. Peter con el balón se zafó con facilidad de hasta tres jugadores casi a la corona del área, pero no tuvo suerte con el disparo. Justo en la misma jugada, Víctor Barroso se metió con el balón en el área, se cayó tras un choque con un rival pidiendo penalti pero no lo entendió así el colegiado. El Utrera también enseñó sus virtudes, con una internada en el minuto 6 de Sergio por la banda derecha, quien se metió en el área y tras su disparo Rubén Gálvez despejó a córner como pudo. Del equipo visitante también destacó en los inicios del encuentro Ranchero, con un par de golpeos peligrosos hacia la portería recreativista.

La buena lectura de juego de Álex Moreno en el centro del campo puso una parte importante de la tela de araña albiazul para que el fútbol se hiciese en modo onubense. Chendo con un remate de cabeza en un córner puso otra ocasión más para el Decano, que lo seguía intentando con un Víctor Barroso buscando los huecos del propio Chendo como de Peter.

Todo fue correcto hasta el minuto 18, cuando el Recre se encontró el haba del roscón. Ocurrió la doble tragedia del penalti. Fallo y lesión. Dos en uno y adiós al plan de toda la semana. Peter, que estaba siendo diferencial en apenas un cuarto de hora, se marchó y dejó casi huérfano al Decano. Marc Fraile salió en sustitución con el objetivo de volver a reiniciar al equipo tras este revés.

El partido se volvió accidentado para el Recre. Los médicos tuvieron que salir un par de veces más. Primero a atender a Adri Arjona y después a Chendo, que a priori parecía grave el golpe que sufrió pero aguantó en el campo. Y menos mal. En el 34, un balón de un córner que se medio paseó por el área lo cogió el delantero del Recre para ajustarlo al palo y poner el 1-0 en el marcador. La alegría duró poco. El peligro que generaba el Utrera llegaba de las internadas de Sergio en el área albiazul. A la cuarta, volvió a entrar y puso el balón a Diego para que casi rematara a placer el empate. En el 41', un fuera de juego discutidísimo en el campo negó el gol posterior a Marc Fraile. Así se llegó al descanso tras una primera parte en la que también se abucheó gran parte de las decisiones del colegiado por parte del cuadro y afición recreativista.

El reinicio del juego enfrió el ritmo del partido. Apenas ocurrió nada en el primer cuarto de hora. Para mover las cosas, Alberto Gallego metió en el tapete a Juan Delgado sacando a Chendo. El delantero actuó como nueve puro, en busca de algún balón que llegase desde las botas de Víctor Barroso, Marc Fraile o algún lance desde los costados.

Pero todo lo contrario. El Recre se salió del partido. Tanto que se durmió y el Utrera lo aprovechó al momento. El achuchón casi sin querer del equipo sevillano provocó un chut de Plusco dentro del área, del que poco pudo hacer Rubén Gálvez. A partir de ahí, cuesta abajo y sin frenos. La derrota casi estaba pintada sobre el verde. El tercero casi cae en propia puerta. Y con el paso de los minutos parecía que el Recre quería despertar pero ya a la desesperada, cediendo huecos atrás y sufriendo las también internadas utreranas. Y se acabó. El 2022 no empieza de la mejor forma posible en el seno recreativista. Queda mucho, y el Decano, eso sí, sigue siendo líder.

Ficha técnica

Recreativo: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pata (Dani Sales 71'), Pablo Gallardo, Álex Moreno, Víctor Barroso (Diawara 71'), Anaba, Peter (Marc Fraile 21'), Adri Arjona, Chendo (Juan Delgado 59') e Ismael Barragán.

Utrera: Ayala, Sergio, Cachana, Reina, Diego, Rubén Cruz, Ranchero, Moro, Chapi, Álex, Kiki. También jugó Plusco, Carlos, Titi

Goles: 1-0 (34') Chendo. 1-1 (37') Diego. 1-2 (66') Plusco.

Árbitro: Francisco José Caballero Caballero. Amonestó con tarjeta a amarilla a los locales Marc Fraile, Anaba, Juan Delgado. Y a los visitantes Diego, Kiki, Chapi y Ayala.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 del grupo X de la Tercera RFEF disputado en el Nuevo Colombino ante unas 6.500 personas.