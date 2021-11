Todo sigue siendo felicidad para el Recreativo de Huelva en su fortín del Nuevo Colombino

El Recreativo de Huelva mantiene la velocidad de crucero y sumó su 7ª victoria de la temporada, que le permite seguir liderando la clasificación en solitario, tras una jornada que ha servido para que se vayan aclarando las posiciones y se tenga claro quién es quién en el grupo. El equipo se siente seguro y cómodo en el Nuevo Colombino, donde ha ganado los cuatro partidos disputados y sin encajar un gol.

El Decano encarrilló el duelo con el Puente Genil en una gran primera mitad, en la que no pasó apuros atrás y se encontró el premio de los goles de Juanjo Mateo (tras un penalti que falló Cristian Terán) y Peter.

El fútbol a veces es cuestión de lógica, se impone en la mayoría de las ocasiones y el pez grande acaba comiéndose al chico. En el Nuevo Colombino se enfrentaban un equipo que lo ha ganado todo en casa sin encajar un gol, líder, en buena dinámica y con la moral a tope, y un rival tocado, inmerso en puestos de descenso y que únicamente ha podido sacar un punto en sus desplazamientos (empate sin goles en Conil y derrotas ante Sevilla C por 3-2 y Pozoblanco por 1-0). Con estos ingredientes la suerte del choque parecía echada, ahora 'sólo' tocaba plasmarlo sobre el terreno de juego.

En las últimas jornadas Alberto Gallego estaba dando continuidad a un bloque en el que tuvo que hacer cambios obligados por las lesiones; así, respecto a la pasada jornada en Sevilla, se caen del once Álex Moreno, Chendo y Marc Fraile y entran por ellos Peter (ya recuperado de su lesión, su última aparición fue el 10 de octubre ante el Antoniano), Juan Delgado y Cristian Terán (se ganó la titularidad el pasado fin de semana con su sensacional encuentro, siendo clave al salir desde el banquillo y anotar dos goles). La defensa (Rubén, Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán y Pedro Pata), ni se toca; lo que está funcionando, mejor dejarlo como está.

El Decano salió con ganas de inaugurar pronto el marcador, consciente de que un gol tempranero podría hacer mella en la frágil moral del conjunto visitante. No tardó mucho el Recre en meterle el miedo en el cuerpo al rival, ya que a los 2 minutos Peter se queda solo ante el meta pero la jugada queda anulada por un discutido fuera de juego; un minuto más tarde un córner botado por Víctor Barroso lo remata Juan Delgado y obliga al meta a realizar una buena intervención. Tras unos minutos de tregua, otra oleada ofensiva local: en el 11 lo intenta Peter con un disparo desde fuera del área que despeja el meta; a continuación la oportunidad es para Pedro Pata, que no acierta a colocar el balón con todo a favor dentro del área.

En el 14 da señales de vida el Puente Genil tras un robo de balón que culmina con un disparo flojo a las manos de Rubén, y luego un disparo de Salva Vegas que se marcha alto. El encuentro se anima y responden los albiazules con una jugada hilvanada con pase interior de Juan Delgado a Cristian Terán, que se planta ante el meta pero éste sale rápido para tapar los huecos y abortar el peligro.

Gallardo tiene otra buena ocasión tras un corner, pero su remate de cabeza lo despeja Cristian, el mejor de los suyos en el ecuador de la primera mitad. Cada vez que le mete velocidad a su juego, el conjunto de Alberto Gallego le crea problemas a los cordobeses; cuando el juego es pausado, cuesta romper la defensa contraria.

En el 26' un balón de Arjona por encima de la defensa permite a Peter entrar en el área y ante la salida del portero toca suavemente para desviar la trayectoria del esférico y el meta choca con él. Penalti claro que lanza Terán, detiene el meta, el balón queda muerto y Terán lo intenta de nuevo, vuelve a parar el meta y el rechace lo aprovecha Juanjo Mateo, que no perdona para poner el 1-0. Lo más difícil ya estaba hecho.

El Puente Genil está tocado; una gran internada de Pata acaba con un centro a Gallardo, sólo en el área, pero no sabe qué hacer con el balón. En el 37 vuelve a funcionar la conexión Arjona-Peter y el nigeriano gana a su par en velocidad y ante la salida de Cristian toca hábilmente para poner el 2-0 en el marcador. Partido visto para sentencia si se sigue el guión, ya que el Recre no da síntomas de debilidad atrás y el Puente Genil no genera peligro arriba. Incluso pudo llegar el tercero en un balón que se pasea por el área visitante sin encontrar rematador, llegándose al descanso con un justo 2-0.

La primera acción tras el intermedio la protagoniza Peter, pero su internada acaba con un balón que no se sabe si quería rematar a puerta o centrar. Lo intentan los forasteros, con más vocación ofensiva en esta mitad, pero Ismael está atento para despejar un balón que llevaba mucho peligro.

En el 57 Peter peca de egoismo cuando tras romper la defensa rival no pasa a un compañero en un claro dos contra tres y dos minutos más tarde remata forzado en el área pequeña y el meta se encuentra con un balón que entraba, evitando así el 3-0. Terán prueba fortuna desde fuera del área y su lanzamiento se marcha rozando el poste (m. 65). Peter ya no desbarda con tanta facilidad, acusa la falta de ritmo y el técnico decide darle descanso, marchándose entre la ovación de la grada.

En el 73' una salida en falso de Rubén la soluciona a tiempo la defensa. El Puente Genil domina por momentos, pero es un querer y no poder dada su falta de pólvora arriba. En el 76 Diawara ronda el tercero pero su disparo ajustado se le marcha por muy poco. El Recre no necesita mucho para llegar arriba y crear peligro. La respuesta del Puente Genil, un disparo de Gianluca fuera.

En el 80 Juanjo Mateo aprovecha la indecisión de la zaga y se planta ante el meta con todo a favor, pero no acierta a ponerle la guinda a su buen partido; el segundo rechace cae a pies de Terán, que tampoco ve puerta. Hasta e final, un par de disparos de Diawara (el segundo con too a su favor) y dos buenas intervenciones consecutivas de Rubén para negarle el gol a un Puente Genil que lo intentó pero no era su día.

Misión cumplida, 4/4 en casa y el Recre que sigue quemando etapas en su camino hacia el ascenso. La próxima parada, en Los Barrios.

Ficha técnica

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Pedro Pata (Enric Martínez, 78), Peter (Diawara, 68), Adriá Arjona (Rubén Serrano, 59), Víctor Barroso (Dani Sales, 68), Cristian Terán y Juan Delgado (Ale Limon, 78).

Puente Genil: Cristian, P. Morillo, Núñez, Mario Sánchez, Siles (Cubero, 46), Tellado (Amín, 46), Yimi, Joaquín (Gianluca, 46), Yona (Ekedo, 68), Salva Vegas (Popi, 82) y Cuenca.

Árbitro: Tejado Gutiérrez (Sevilla), asistido por Michán Pina y Gorje Jorge. Mostró tarjeta amarilla a Cristian, Cubero, Gianluca

Goles: 1-0/Minuto 28. Juanjo Mateo. 2-0/m. 37. Peter.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 10 del grupo X de la Tercera RFEF, disputado en el estadio Nuevo Colombino ante unos 8.000 espectadores. Onuba, la mascota de los Campeonatos del Mundo de bádminton de Huelva, se presentó desde el césped.

