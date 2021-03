El Recreativo de Huelva suma un empate más agrio que dulce ante Las Palmas Atlético (3-3)

El Recreativo de Huelva sumó un empate más agrio que dulce en su visita a Las Palmas Atlético en un partido aplazado con el que ya está al día con el calendario. El conjunto onubense sigue sin ganar a domicilio (una racha que dura ya más de un año) y da un paso atrás en sus aspiraciones. El punto obtenido le mantiene en la zona de descenso (7º con 18 puntos, a uno del Cádiz B, y a seis de la Balona y el Sanluqueño, 4º y 5º respectivamente).

Había mucha expectación por saber qué Recreativo comparecería en tierras canarias, si el equipo negado a domicilio y con muchas carencias que se ha visto en varios encuentros, o el que dejó tan buen sabor de boca el pasado domingo arrollando al líder San Fernando (3-1). Pues ni uno ni otro.

La actitud fue buena, pero le costó adaptarse al terreno de juego (césped artificial) y no pudo desplegar su juego; no se robaron tantos balones como el domingo y además los errores se pagaron muy caros ante un Las Palmas Atlético que había marcado 6 goles en todo lo que se lleva de temporada, y en esta ocasión tuvo su día cara al gol y anotó 3. Así es el fútbol.

El encuentro tuvo dos mitades bien distintas; el Recreativo regaló la primera media hora y el filial amarillo, sin hacer mucho, se fue el descanso con 2-0. Nadie se lo podía creer en un partido que parecía condenado al 0-0. Tras el descanso todo dio un giro de 180 grados, el Decano arriesgó, funcionaron los cambios y a punto estuvo de remontar, pero los goles de Quiles, Jesús Valentín y Sillero sólo le permiten sumar un punto que supone más un freno que un impulso.

La primera mitad fue para olvidar, tanto por lo futbolístico como por el resultado. Ambos equipos, conscientes de lo muchos que se jugaban, apretaron atrás y el partido discurría sin un claro dominador, con dos equipos intentando imponer su propuesta.

El paso de los minutos no hacía que el encuentro mejorase; las defensas se imponían claramente a los ataques y ninguno arriesgaba. El Recreativo estaba metido en el partido, pero no terminaba de adaptarse al terreno de juego (césped artificial) y le costaba hilvanar pases y jugadas combinadas.

El resultado era que llegados a la media hora los porteros eran meros espectadores de un partido sin ocasiones. Todo hacía presagiar que el descanso se llegaría con combate nulo, con unas tablas que ninguno parecía capaz de deshacer. El 0-0 sólo podía romperse en una acción aislada... y llegó para desgracia del Recreativo en el minuto 36. Contragolpe perfectamente llevado por el filial amarillo, Elejalde avanza con el balón sin que nadie acierte a pararle y, ya dentro del área, asiste a Clau para que éste empuje el balón al fondo de las mallas (1-0).

Pero lo peor estaba por llegar. Dos minutos después, balón en profundidad al área, el delantero le gana la partida a Leal, quien mete la pierna e impacta en el jugador canario. El árbitro no lo duda, señala la pena máxima y muestra amarilla al defensa albiazul. Joel no perdona, engaña a Nauzet y pone un 2-0 que no refleja la igualdad que había hasta entonces. Más efectividad, imposible.

Partido cuesta arriba para el conjunto de Calle, aceptable en defensa (con esos dos únicos lunares) pero sin mordiente arriba; no es que se fallaran ocasiones, es que no se crearon, pero aún restaban 45 minutos para arreglar la situación.

La segunda mitad fue otra, completamente distinta en todos los sentidos. Calle reactiva el equipo y arriesga con un triple cambio dejando fuera a Yaimil, David Alfonso y Leal y dando entrada a Chuli, Madrigal y Víctor Barroso. Y en la primera acción de esta mitad llegan los frutos. Quiles, fiel a su cita con el gol (5 en las 5 últimas jornadas) culmina un saque de esquina y alimenta la esperanza. El Recreativo se reactiva y Las Palmas ya no está tan cómodo.

El choque entra en una fase de alternancia, con el Decano buscando la igualada y el filial amarillo aumentar la cuenta. Y llega un minuto clave, el 58. La insistencia albiazul casi encuentra premio con una doble ocasión de Quiles que saca milagrosamente el portero con una mano desde la misma línea y, seguidamente, el cuadro local monta un contragolpe muy similar al del 1-0, con los mismos protagonistas, nadie frena a Elejalde y Clau aprovecha el pase dentro del área para batir a Nauzet y complicar aún más el choque (3-1).

El tanto frena el ímpetu onubense y vuelve a dar confianza al joven conjunto canario, pero el Recreativo no había dicho su última palabra y Jesús Valentín, de nuevo tras una acción a balón parado, mete el balón por la escuadra (3-2, minuto 65) y el partido que vuelve a abrirse.

Viendo el peligro que se le venía encima, Juan Manuel Rodríguez, técnico local, quita a Joel y Elejalde (un incordio para la defensa albiazul) y apuesta por jugadores más defensivos para amarrar el resultado. La jugada no le salió bien porque en el 75' Sillero (segunda jornada consecutiva marcando) culmina un saque de esquina en boca de gol y pone el 3-3.

Quedaba un cuarto de hora y la dinámica del encuentro había cambiado por completo. Los nervios eran para los canarios y el Recreativo estaba en dinámica ganadora, sólo hacía falta la puntilla. Lo intentaron Santana y José A. González con sendos lanzamientos desde fuera del área que detuvo el meta, y también Las Palmas Atlético pudo llevarse el triunfo con una ocasión de Siverio en el 89, y sobre todo en el tiempo añadido, con una falta que remató de cabeza un delantero entrando el balón en la meta, pero el árbitro indicó fuera de juego, acabando así un partido vibrante al que no le faltó casi nada, sólo la victoria del Recreativo.

FICHA TÉCNICA

Las Palmas Atlético: Alfonso; David Vicente, Sergi Cardona, Coco, Cristian (Ale Ojeda, min. 85); Diego Gutiérrez (Dani Martín. 54), Pol, Joel (Alemán, min. 71), Clau; Yeray (Sato, min. 85) e Iñaki Elejalde (Sivero, min. 71).

Recreativo de Huelva: Nauzet Pérez; Cera (Matheus Santana, min. 71), Leal (Víctor Barroso, min. 46), Jesús Valentín, Diego Jiménez; Yaimil Medina (Chuli, min. 46), Fran (Sillero, min. 71), José Antonio González, David Alfonso (Luis Madrigal, min. 46); Alberto Quiles y Seth Vega.

Goles: 1-0/Minuto 36: Clau; 2-0/m. 41: Joel, de penalti; 2-1/m. 48: Alberto Quiles; 3-1/m. 58: Clau; 3-2/m. 66: Jesús Valentín; 3-3/m. 75: Sillero.

Árbitro: Fernando Bueno Prieto (Madrid). Amonestó a los locales Joel y Clau y a los visitantes Alberto Quiles, Seth Vega y Leal. Además, expulsó con roja directa al técnico del Decano, Antonio Calle, y también el de Las Palmas Atlético, Juan Manuel Rodríguez.

Incidencias: Partido de la 12ª jornada liguera, aplazado a finales de enero por el coronavirus, que se disputó en el Anexo del Estadio de Gran Canaria. Los jugadores del Recre lucieron brazalete negro en recuerdo de Paco Cruz. Hubo público en las gradas.