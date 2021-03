Empate, descenso y crisis en el Recreativo (2-2)

No hubo 'milagro'. El Recreativo de Huelva no pudo lograr la victoria en su visita al Cádiz B y eso conlleva un descenso de categoría. Y lo más grave es que lo peor puede estar aún por llegar, porque ahora queda encuadrado en un grupo de ocho (los cuatro últimos de su grupo y los cuatro últimos del 4B) del que cinco perderán otra categoría más. Una situación dramática, porque las sensaciones que transmite el equipo son malas, muy malas.

El Decano se encontró el pasado fin de semana con el 'regalo' de depender de si mismo para enderezar una trayectoria errática. Era una oportunidad de oro para enmendar gran parte de los errores y salvar un año crítico, pero se desaprovechó, como ha pasado tantas veces esta campaña.

De nuevo las palabras y las buenas intenciones de los jugadores se quedaron en eso y sobre el césped volvieron a relucir las carencias de un equipo que está rindiendo muy por debajo de lo esperado. La victoria hubiera dando tranquilidad y algo de paz; ahora la situación es convulsa, con el entrenador más fuera que dentro y con la afición esperando dimisiones o ceses.

Hay partidos que marcan un antes y un después y eso es lo que esperaba el Decano. El choque tenía tintes dramáticos, había mucho en juego, muchísimo; era una de esas ocasiones históricas en las que no se puede fallar, y el equipo falló.

No llegaba el Recreativo en su mejor momento precisamente a la cita; el equipo había mostrado casi por igual mucha pegada en ataque pero también demasiada fragilidad defensiva, y sigue sin encontrar el equilibrio necesario. El Decano llevaba varias semanas moribundo y acaba de recibir otro golpe, muy duro, pero está obligado a levantarse y luchar, porque todavía la temporada no ha acabado y porque un segundo descenso... no hay cuerpo que lo soporte.

Calle sorprende en el equipo titular con Sillero y Madrigal y alineando a cinco defensas

Calle sorprendió con la alineación apostando por cinco defensas, dando entrada a Madrigal y Sillero y dejando en el banquillo a Chuli. El equipo salió bien plantado en el terreno de juego, dominando y controlado la situación y sin pasar agobios. Morcillo lo intentó con un potente lanzamiento desde fuera del área que se marchó desviado por poco (minuto 3).

Tardó el Cádiz B en despertar; lo hizo en el minuto 12, aprovechando una pérdida del Decano cerca de la frontal y José Antonio González tuvo que lanzarse a los pies de Sergi cuando este iba a disparar solo ante Nauzet. El encuentro entra en una fase de igualdad y sin claras ocasiones hasta el minuto 27, cuando los albiazules merecieron adelantarse en el marcador: otra pérdida al borde del área permite a Madrigal plantarse solo ante Flere, y el meta le gana la partida al delantero visitante.

A la media hora llega el 1-0: buena jugada del filial amarillo, que sorprende a la defensa visitante y Chapela marca a puerta vacía tras recibir la asistencia de un compañero. El Recreativo acusó el golpe y fue perdiendo gas. El 2-0 estuvo más cerca que el empate; cinco minutos después del gol el Cádiz B tuvo una buena oportunidad anulada por fuera de juego, y en el 39' Nauzet tiene que salir fuera del área para evitar una clara ocasión. El descanso, lo mejor para un conjunto onubense que no consigue reaccionar y que necesita una pausa para aclarar ideas y revertir la situación.

Cuando mejor lo tenía el Decano llega un mazazo del que no pudo recuperarse

La segunda mitad fue totalmente distinta; la entrada de Víctor por Morcillo le dio otro aire al Recreativo, que estuvo cerca de su mejor versión en los primeros minutos; embotelló al Cádiz B, presionó, corrió y dio imagen de equipo. Lo intentaron Sillero y Quiles (ambos en dos ocasiones) y Diego Jiménez, hasta que en el 61 llegó el premio con el tanto de Quiles culminando una buena acción de ataque (1-1).

El partido estaba entonces como quería el Decano, que lo tenía todo a favor. Recuperó la confianza ante un rival temeroso, más preocupado de frenar la avalancha que se le venía encima que de buscar el segundo tanto. Pero la suerte a veces es traicionera, y cuando menos lo merecía el cuadro albiazul recibió otro mazazo en forma del 2-1 al rematar Carrasco de volea solo dentro del área (m. 68).

Calle activa el banquillo y da entrada a Szymanowski, y cuando parecía que el equipo perdía gas, el enésimo saque de esquina a favor del Recre acaba con un potente disparo dentro del área de Yaimil que pone el 2-2 con más de diez minutos por delante. A partir de ahí el encuentro se vuelve loco, con opciones de 3-2 y de 2-3. Nauzet alarga la vida del Recre con una mano prodigiosa (m. 82), Chuli entra como última opción, pero el paso de los minutos lo que hace es alargar el sufrimiento y condenar a un Recreativo que no supo arreglar en los minutos finales todo lo malo que había hecho en las 17 jornadas anteriores.

Ahora, como penitencia, un descenso de categoría, y la obligación de levantarse para que el castigo no sea mayor, porque quedan ocho jornadas por delante para evitar que esta sea la peor temporada en la centenaria historia albiazul.

FICHA TÉCNICA

Cádiz B: Juan Flere; Javi Martín, Álex Martín, Saturday, Momo (Mamady, min. 63), Gudelj (Boselli, min. 73); Jordi Tur (Duarte, min. 59), Javi Martín, Sergi, Chapela (Baro, min. 63); Kike Carrasco (Javi Navarro, min. 73) y Nieto.

Recreativo de Huelva: Nauzet Pérez; Cera (Chuli, min. 88), Jesús Valentín (Leal, min. 67), Morcillo (Víctor Barroso, min. 46), Diego Jiménez; Yaimil Medina, José Antonio González, Dani Molina, Luis Madrigal (Alexander Szymanowski, min. 74); Alberto Quiles y Sillero.

Árbitro: Ruipérez Marín (Castilla-La Mancha). Mostró tarjeta amarilla al local Saturday y a los visitantes Víctor Barrroso y José Antonio González.

Goles: 1-0, min. 31: Chapela; 1-1, min. 61: Alberto Quiles; 2-1, min. 68: Kike Carrasco; 2-2, min. 79: Yaimil Medina.

Incidencias: Partido de la jornada 18, última de la primera fase, disputado en el estadio Ramón Blanco.