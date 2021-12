El Recreativo de Huelva, a medio gas, tumba la resistencia del colista Cabecense (0-1)

No ha tardado mucho el Recreativo de Huelva en volver a la senda del triunfo; tras estropear una espectacular racha de siete victorias consecutivas con un empate ante el Córdoba B (1-1), el Decano superó el trámite del colista Cabecense con muchos más apuros de los previstos. Un gol de Peter en el 63' decidió un duelo más igualado de lo que refleja la tabla.

Es tanta la diferencia entre uno y otro equipo que el conjunto albiazul no tuvo que realizar su mejor partido de la temporada. El pez pequeño no se comió al grande; el potencial de ambos equipos no admite comparación, y sólo uno de cada cien partidos caería del lado del Cabecense, y no fue esta la ocasión.

El cuadro onubense presenta calidad y recursos por todos lados, cada vez más asentado, firme en defensa (8 goles encajados) y acertado en ataque (30); de hecho, ha marcado al menos un gol en todos los partidos que se llevan disputados.

El conjunto hispalenses es la otra cara de la moneda, limitado en recursos ofensivos (8 goles, el peor del grupo en este apartado) y en los defensivos (24 encajados, sólo superado por los 27 de Los Barrios). Le puede poner ganas, pero una cosa es querer y otra poder.

El conjunto de Alberto Gallego tenía una ocasión de oro para meter distancia con sus perseguidores aprovechando que el Utrera tenía turno de descanso, y no era cuestión de desperdiciarla. Ahora le queda rematar la faena el próximo domingo ante el Tomares para tener unas felices Navidades.

El técnico albiazul afrontaba el choque una vez más mermado de efectivos, con Juan Delgado, Enric Martínez y Cristian Terán fuera de la convocatoria por lesión, Manu Galán por sanción y Rubén Serrano por decisión técnica. Así, obligado por un lado y por decisión técnica por otra, Alberto Gallego tuvo que modificar el once respecto al último compromiso; el técnico sorprendió dejando en el banquillo a Víctor Barroso y Peter y ocupando sus puestos Pedro Pata y Chendo, mientras que Anaba estrenaba titularidad por Manu Galán. Destacar la vuelta de Chendo, que tras mes y medio fuera por una lesión, regresa a la titularidad (su última aparición fue ante el Sevilla C).

El Cabecense empieza plantando cara al Decano en un partido sin dueño, en el que cuesta enlazar jugadas porque la presión de ambos equipos es efectiva y apenas hay tiempo para pensar; abundan los desplazamientos en largo pero si precisión. Los visitantes tienen paciencia pero las ocasiones tardan en llegar; la primera, en el 17 con un saque de banda en largo, prolonga Anaba y Barragán lanza un potente disparo en el área que se marcha fuera por poco. Primer aviso.

En el m. 21 Chendo da el susto tras un encontronazo con el portero, y tras recibir asistencia médica se recupera. A la media hora se llega con encefalograma plano, partido insulso y sin oportunidades; Rubén Gálvez no pasa apuros, apenas interviene pero en ataque la meta local no sufre, falta chispa.

El conjunto sevillano ralentiza el choque, pierde tiempo cada vez que puede y está llevando el encuentro a su terreno, consiguiendo que apenas se juegue. En el último tramo de esta mitad despiertan los albiazules; en el 35' Marc Fraile entra en el área pero deja que la defensa se le eche encima y malogra la ocasión; y al minuto, un balón se pasea por el área local sin encontrar rematador. La tuvo Chendo poco antes del descanso tras un gran pase de Arjona, pero su disparo salió mordido a las manos del meta.

Al descanso se llega con un sorprendente empate y con la sensación de que el Decano ha 'regalado' más de media hora, llegando el intermedio cuando mejor estaba y cuando más peligro estaba generando ante Iván Casas.

Tras el descansos ambos entrenadores apuestan por los mismos protagonistas. En el 48 prueba fortuna con un disparo desde fuera del área Sergio Navarro y el esférico acaba en córner muy cerca del poste. El Cabecense tuvo en 1-0 en sendas ocasiones consecutivas que aborta Rubén Gálvez en dos brillantes intervenciones. Jugada elaborada que acaba José Carlos con un disparo cómodo abajo que desvía el meta de Aracena; el rechace le cae a un delantero hispalenses y su lanzamiento lo vuelve a detener Rubén en las dos mejores ocasiones en lo que se lleva de partido.

Gallego mete a Peter por Dani Sales (y poco después da entrada a Víctor Barroso) para reactivar un equipo que tiene como principal recurso los balones en largo a Chendo, de momento sin sacar provecho. Los locales tienen una excelente ocasión en una falta directa a un metro de la frontal del área, lanza José Carlos y el balón roza la escuadra (55').

A partir de ahí el Recre empieza a ser el Recre, primero Chendo está a punto de marcar y el meta lo evita en una gran intervención; y luego Pablo Gallardo remata pegado al poste. Y en el 63, cuando el Decano empezaba el acoso y derribo, Chendo prolonga un balón a Peter, se interna en el área y lanza un disparo al que no llega el meta (0-1). Lo más difícil estaba hecho.

El conjunto albiazul se suelta y Arjona lo intenta desde muy lejos, deteniendo el portero. El Cabecense empieza a pagar el esfuerzo y el conjunto de Alberto Gallego ya tiene el partido donde quería. El vendaval continúa con un mano a mano de Chendo que no acierta a superar al meta (71') e idéntica situación se repite dos minutos más tarde con el mismo final.

Con el Recreativo encontrando huecos por todas partes, es Víctor Barroso el que tiene la sentencia en una clarísima oportunidad que manda a las manos del meta. Pudo empatar el cuadro local en una falta rematada alta por Castro y en un acción individual de Luismi que manda al lateral de la red.

La falta de pólvora del Decano obligó a sufrir hasta el final, llevándose tres puntos de oro en un partido con dos mitades distintas. En la primera hubo igualdad, en la segunda bastaron unos minutos de inspiración para dejar claro que el líder es el líder, incluso cuando no juega bien.

Ficha técnica

Cabecense: Iván Casas, Gonzaga, Francisco, Bucarat, José Mari (Manu, 82), José Carlos, David Herrero, Borja (Nano, 73), Sergio Navarro (Luismi, 62), Raúl Cabrera (Castro, 73) y Soria.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Anaba, Pedro Pata, Dani Sales (Peter, 50), Álex Moreno, Adriá Arjona, Marc Fraile (Víctor Barroso, 57) y Chendo (Perotti, 78).

Árbitro: González Rodríguez; mostró tarjeta amarilla a Bucarat, Manu, Cabrera; Ismael Barragán, Víctor Barroso, Pedro Pata, Perotti. Expulsó con roja directa al segundo entrenador visitante (m. 76).

Goles: 0-1/Minuto 63. Peter

Incidencias: Partido disputado en el municipal Carlos Marchena de Las Cabezas de San Juan, dentro de la 16ª jornada del grupo 10 de Tercera RFEF. Excelente entrada, sin llegar al lleno, con mayoritaria presencia de aficionados albiazules. Estuvieron presentes el presidente del Decano (José Antonio Sotomayor), el consejero delegado (Carlos Hita) y el director deportivo (Dani Alejo).

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN