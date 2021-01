La Covid golpea a la plantilla del Recreativo

El Recreativo ha emitido un comunicado en el que ha informado que tres jugadores de la primera plantilla albiazul han dado positivo en los tests rutinarios que realiza el club. El Decano ha activado inmediatamente el protocolo establecido y ha informado a las autoridades sanitarias pertinentes, al tiempo que ha explicado que los tres jugadores se encuentran bien y confinados en su domicilio.

📣 Comunicado oficialDetectados 3 positivos por COVID-19 en la primera plantilla. Los futbolistas se encuentran bien y están confinados en sus domicilios.El resto de jugadores y staff estarán en confinamiento preventivo hasta el próximo martes.➡️ https://t.co/gtopYG7lDE pic.twitter.com/MjJHkhX5QJ — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) January 28, 2021

Eso sí, el protocolo de actuación obliga a que todos los jugadores y los miembros del staff técnico queden confinados de forma preventiva, al menos, hasta el próximo martes, cuando serán sometidos a nuevas pruebas. De esta forma, y a la espera de la confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol, el encuentro del próximo domingo ante Las Palmas Atlético queda aplazado, por lo que el debut de Calle en el banquillo albiazul deberá esperar.

Cabe recordar que ya la pasada semana el club comunicó la presencia de otro positivo, aunque no fue impedimento para que el Decano pudiera seguir su actividad con normalidad e, incluso, disputase el encuentro del pasado fin de semana ante el Algeciras.

El escenario es totalmente cambiante en la presente temporada y ya han sido varios los encuentros que el Decano ha tenido que aplazar en lo que va de campaña por culpa del Coronavirus. Así, el cuadro albiazul ya tuvo que posponer su viaje a Tamaraceite y también vio suspendido su choque ante el Cádiz B, que aún está por disputarse, por lo que el Decano saldrá del próximo fin de semana con dos partidos menos que el resto de sus rivales. Un problema para coger el ritmo competitivo y que le llevará a acumular varios encuentros en un periodo corto de tiempo, pero que le permitirá tener cierta ventaja al saber los resultados del resto de sus rivales.

A lo largo de la presente campaña ya han sido varios los jugadores que han dado positivo en el plantel recreativista. El primero fue Moha Traoré, que tuvo que esperar a superar el virus para poder incorporarse nada más fichar por el Decano. Luego Matheus Santana, Yaimil Medina o el canterano Moyano también consiguieron superar la enfermedad. El último en quedarse fuera por la Covid fue el meta Nauzet, lo que propició el debut de Yamaguchi el pasado fin de semana ante el Algeciras en el Nuevo Mirador.

El triple positivo en el interior del Decano paraliza el efecto Calle, ya que la ilusión en el entorno albiazul y en el interior de la plantilla parecida renovada tras el cambio de entrenador. El problema no es que el Recreativo no vaya a competir este fin de semana, sino que el preparador madrileño no podrá seguir trabajando, como mínimo, hasta el martes, por lo que el periodo de adaptación a la nueva metodología e ideas del técnico se dilatarán en el tiempo. No obstante, lo realmente importante es que los contagios no continúen y los contagiados superen la enfermedad de la mejor forma posible.