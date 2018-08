El Córdoba ficha pero Quiles no saldrá aún

Tendrá que tener paciencia el Recreativo si quiere conservar alguna opción de reforzar su plantilla con el atacante onubense Alberto Quiles, que es el principal objeto de deseo recreativista. El Córdoba continúa con una complicada situación porque el combinado blanquiverde sobrepasa el límite salarial y tiene que ir consultando todos los movimientos, uno por uno, con la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Así, el combinado califal aún no ha podido inscribir a Edu Ramos, que ya jugó el año pasado en la entidad del Nuevo Arcángel, pero que terminó contrato y al haberlo renovado no ha podido ser inscrito. El director deportivo cordobesista, Rafael Berges, atendió a los medios en el día de ayer y explicó la situación en la que se encuentra su club. Berges dejó claro que espera poder ir inscribiendo a jugadores -ya ha podido inscribir a Luis Muñoz y a Piovaccari- para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de equipos, pero mientras que se mantenga una situación anómala el Córdoba ni siquiera valorará la posible salida de jugadores: "Ahora mismo que haya una salida no nos reactiva nada. De aquí no va a salir nadie".

Eso sí, todo dependerá de las posibilidades que tenga el Córdoba durante lo que resta de mes, pero incidió el director deportivo blanquiverde en señalar que "la línea donde estamos más débiles es arriba, y ahí es donde vamos a intentar reforzar en caso de que se pueda y La Liga nos lo permita". De hecho, el Córdoba fichó ayer a Piovaccari y pudo inscribirlo, pero Sandoval sigue necesitando la llegada de más atacantes, sobre todo antes de dejar salir a Quiles. Ante esa tesitura al Recre le queda seguir esperando alguna nueva oportunidad en el mercado o esperar que el Córdoba termine de desbloquear su situación para poder acceder a la cesión de Alberto Quiles.

Algo más factible parece que pudiera salir Sebas Moyano, ya que el canterano no tiene sitio fijo en el primer equipo y el descenso del filial cordobesista a Tercera División podría frenar su crecimiento deportivo.