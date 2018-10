Condenado en la casilla de salida

Rubén h gabi Ramos H

Simón H

Colo H

Lolo Guerrero H

Palma H

Manu Ramírez H

Pedro Ríos 60' H

Bruno Herrero HH

Oca 90' H

Pau Franch H

Á. Torres 83' H

Carri HH

Pablo Sánchez HH

Marc Martínez H

Diego Jiménez H

Andrade H

Israel Puerto H

Ródenas 67' H

Iván González H

Tropi H

Iago Díaz H

F. Llorente H

Lolo Plá 57' H

Caye H

Traoré H

Quiles H

Borja Díaz 75' H

Cuando pase al revés, porque pasará durante la temporada, se hablará de partido serio, práctico y hasta inteligente de un equipo que aprovechó su ocasión inicial para gestionar el partido, obligar al rival a hacer aquello para lo que no está preparado y que en ningún momento temió por la victoria. El problema es que de todo eso hoy se habla en San Fernando y no en Huelva, donde la realidad es que una derrota por la mínima saca a relucir todas las carencias recreativistas con el balón. Un Recre con un plan de inicio que no pudo desarrollar se ahogó en Bahía Sur.

Dos equipos que llevan la solidez por bandera, que hacen de la defensa su fortaleza y que apenas ceden goles frente a frente. El 0-0 en todos los pronósticos… 1-0 en el primer minuto. No falla. Bruno Herrero se sacó un zapatazo desde fuera del área ante el que poco pudo hacer Marc Martínez. Cuesta arriba desde el comienzo con lo que ello implica para un Recre al que si algo le cuesta es generar juego con balón.

El peor comienzo posible para el Decano lo obligó a hacer el partido contrario. Si el plan de ambos técnicos era contener, esperar, madurar y no tener prisas, muy pronto a Salmerón se le presentó un escenario totalmente diferente. Al Recre le tocó desde el minuto 1 afrontar otro choque. Ya no valía esperar. No era una opción factible. Tomar la iniciativa se convertía en una obligación inexcusable.

El principal problema albiazul estuvo en su propia composición. Para el partido esperado colocó Salmerón a Traoré junto a Tropi. Caballé se quedó fuera por unas molestias. Mucho músculo en la zona de creación. Esperaba dar ahí la batalla en el partido cerrado y sin ocasiones que el guión anunciaba. Con el 1-0 desde el minuto 1 pronto se vio que la fórmula no era válida. Sobraba músculo y faltaba fútbol. Tropi o Traoré. Uno de los dos le sobraba al Recre en ese nuevo partido.

Al San Fernando se le presentó un partido soñado. Con ventaja de salida ya no tuvo la necesidad de exponer absolutamente nada. A Pérez Herrera sí que le valía contemporizar. Sumó las dudas de un oponente que no supo adaptarse a la realidad impuesta. Al Recre le costó mucho recuperarse del varapalo inicial. Lo intentó con la movilidad de Caye o Iago Díaz, pero la realidad es que la batalla interior la perdió. Carri y Bruno Herrero superaron ampliamente a los albiazules mientras un activo Pablo Sánchez generó mucho peligro. Los isleños estaban comodísimos. Tuvo algo más la pelota el Decano sin ideas ni profundidad. Tropi y Traoré sirven para lo que sirven, que era precisamente lo contrario a lo que necesitaba Salmerón.

El técnico insistió en los mismos hombres en la segunda mitad. Quiso demostrar que su plan era válido por más que el partido lanzaba un mensaje bien diferente. Nada cambió. Más posesión sin peligro para los recreativistas ante un San Fernando muy tranquilo con una disposición en la que sabía que al primer despiste tendría la ocasión para dar el golpe definitivo. Había que hacer algo más. Salmerón entendió que insistir por esa vía lo alejaba cada vez más del empate. Dio su oportunidad a Lolo Plá sin atreverse a romper la pareja Tropi-Traoré pese a la evidencia de que ambos con el balón no eran capaces de darle al equipo lo que necesitaba.

La primera intervención de Lolo Plá por dentro generó la ocasión más clara para los albiazules. El extremeño por fin pudo filtrar un pase interior. Iago Díaz lanzó al palo a la hora de partido. Parecía increíble que el Decano hubiese necesitado 60 minutos para enterarse. Dio un paso más con Ródenas en el campo. Iago Díaz se colocó como carrilero con Diego Jiménez en el centro de la defensa. Salmerón movía sus piezas sin descubrirse. Se mantuvo fiel a su propuesta. Ni el marcador en contra le hizo modificarla. Borja Díaz fue la última bala que quemó. Daba igual.

El problema albiazul no era ya tanto de hombres como de concepto. El Recre es un equipo mucho más hecho para otro juego, con ideas muy claras a la hora defender, que vive cómodo en los duelos cerrados y que lo pasa mal cuando tiene que llevar la iniciativa. Nada diferente a lo que quiere el San Fernando. La diferencia es que los isleños con un tanto en el minuto 1 ya no tuvieron que hacer nada más que observar durante 89 minutos. Fue el partido que el Recre no quiso jugar, uno que terminó nada más comenzar.