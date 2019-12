El Recreativo entrega hoy el Premio Mackay a Marcelino García Toral

Comienzan los actos conmemorativos del 130 aniversario del Recreativo de Huelva. Hoy se celebrará la Gala del Fútbol Mackay, que se desarrollará a partir de las 20:00 en el Palacio de Congresos de la Casa Colón de la capital onubense.

La fundación del Recre como club se remonta al 18 de diciembre de 1989 cuando en una reunión celebrada en el Casino Inglés de Huelva (actual Casa Colón) quedó constituida la primera junta directiva, que designó a Charles Adam como presidente y en la que se encontraba también el doctor William Alexander Mackay, que había llegado a la provincia onubense unos años antes para trabajar en la Rio Tinto Company Limited.

El Decano del fútbol español ha creado este año el Premio Mackay a los buenos valores deportivos demostrados a través del fútbol, que en esta ocasión se concederá al entrenador Marcelino García Toral, quien dirigió al Recre en la temporada 2005-06 (en la que el equipo albiazul se proclamó campeón de Segunda División y ascendió a Primera) y en la recordada campaña 2006-07, cuando el Recre firmó la que hasta el momento ha sido la mejor temporada de su longeva historia, codeándose con los mejores clubes del fútbol nacional, y en la que terminó en la octava plaza y tuvo opciones hasta casi el final de la Liga de clasificarse para disputar competiciones europeas.

El club explicó en la presentación de la gala que el Premio Mackay, que se instaura desde este año, “nace con la intención de perpetuarse en el tiempo y distinguirá a importantes personalidades del fútbol a todos los niveles que, estando relacionados o no con el Recreativo, hayan demostrado en su carrera un compromiso con los buenos valores del deporte. Este primer galardón Mackay se entregará al entrenador Marcelino García Toral. Su buen hacer en el fútbol ha estado marcado por la disciplina, la pasión, la ilusión, el compromiso y la dedicación completa al deporte, que ya demostrara en su pasado como recreativista”.

César López Perea interpretará una nueva versión del ‘Himno del Recreativo de Huelva’

En el transcurso de la gala, además, se va a hacer un homenaje a los socios que tienen los primeros 130 números del club como abonados, a los que se entregará un carné color oro.

Durante el acto se interpretará una nueva versión del Himno del Recreativo de Huelva (conocido también como Tu leyenda), obra de César López Perea, quien compuso la pieza para el 125 aniversario del club. Como explica el autor en su perfil de Facebook, la revisión es “una versión más sinfónica pero cantada por su afición. Para ello me he rodeado de algunas grandes voces de recreativistas, amigos y artistas que son una representación de todos nosotros. Los arreglos, producción y grabación han sido un trabajo precioso en el que hemos soltado alguna que otra lágrima, nos hemos emocionado y lo hemos tratado como se merece. Más de un mes de dedicación y cariño a una obra a la cual le tengo un especial aprecio, como no podía ser de otra forma. Adelanto que es más coral, más de su afición”.

López agrega: “Aunque la versión con Rocío Márquez es un autentico privilegio y una maravilla, esta vez la vamos a acercar un poco más a los que la quieran cantar con el alma. Almas de recreativistas, de onubenses”.