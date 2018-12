El Colombino remonta el ánimo (2-1)

Le está cogiendo el gusto a las remontadas este Recre. Es un vicio malo para los corazones, pero deja tan buen cuerpo... Segunda consecutiva para plantarse a las puertas de la zona noble, esa que Salmerón considera que todavía no merece el equipo porque espera más de él. Ojalá tenga razón porque a poco que se estabilice la situación institucional las sensaciones que transmite el Decano son más que positivas. Hay tanto tiempo por delante para pensar en todo. Un equipo con tantos problemas tiende a desconectarse, a hundirse y a verse superado por los problemas. No hay que ir muy lejos para buscar ejemplos. Huelva encadena tres campañas consecutivas de ellos. En todas ellas eludió el descenso a Tercera con plantillas con potencial para muchísimo más. Una historia contra la que se rebela un vestuario cargado de vida, compromiso y coraje para sobreponerse a la dificultad. Incluso dentro de un mismo partido. Sin la fortaleza anímica necesaria un error como el de Marc que costó el 0-1 se volvería una losa insuperable. Al contrario, forzó el arrebato albiazul por la victoria. El partido fue del Recre. Su rival demostró todo lo que se le presupone a un filial en exceso. Tiene tanta calidad como lagunas defensivas y fragilidad cuando el oponente le aprieta. La primera mitad dio para mucho, para errores, aciertos, goles y buenas sensaciones de un Recre que fue superior en casi todo a un Sevilla Atlético que demostró ser demasiado filial. Desde el inicio el control fue albiazul. A los recreativistas con un centro del campo fortalecido por la presencia de Traoré y las ayudas de Borja Díaz no les costó demasiado maniatar a su oponente, teniendo además las ideas muy claras a la hora de salir al contragolpe. De ahí llegaron algunos acercamientos con peligro para los albiazules, que no tardaron en rondar la portería de Lucho. Sigue faltando ese último pase que transforme el dominio en profundidad ante el marco contrario. El equipo de Luci quiso tener la pelota y salir desde atrás, lo que alimentó las posibilidades de un Recre que con esa intensidad que reclamó Salmerón en la previa lo puso en serios apuros. La sencillez de la fórmula onubense le valió. Apretó bien, dificultó mucho la circulación sevillista y respondió con claridad. Los lanzamientos en largo a Caye Quintana generaron mucho peligro, mientras Quiles entre líneas fue un quebradero de cabeza. Nada hacía presagiar el gol sevillista, pero un error de Marc Martínez en un balón lateral permitió a Chris Ramos adelantar a los visitantes a la media hora de partido. No era justo. No había hecho su rival salvo un acercamiento de Cero a los tres minutos. Demasiado premio para tan poco.Lejos de hundirse por el golpe, apretó los puños. A coraje no le gana nadie. La reacción albiazul fue rápida y contundente. La remontada permitió al Nuevo Colombino atisbar lo que este Recre puede llegar a ser cuando el talento se junta sobre el césped. La presencia de Carlos Martínez le da un plus necesario con balón tan echado de menos en jornadas anteriores. A su lado Quiles se acerca a su mejor versión y si por delante de ellos hay un señor delantero centro que lo hace casi todo bien, pues el resultado fue el disfrute de la grada. El empate tenía que llegar. Lograrlo antes del descanso dispararía las posibilidades con medio partido por delante. El Recre sabía dónde hacerle daño a su oponente. La salida de balón en la que inciden con tanta frecuencia los filiales les vuelve vulnerables cuando no están finos. Carlos Martínez aprovechó un error de Juanpe para servir a Caye Quintana una pelota al espacio que el isleño definió con enorme calidad. Un gol de nueve puro. Pudo ser completa la remontada con un final de primer acto eléctrico del Recre ante un Sevilla Atlético incapaz de responder al arreón onubense. Unos minutos más y partido liquidado porque el rival estaba descompuesto.Salmerón tiene el tino necesario para mejorar a su equipo tras el descanso. Es una característica habitual. La primera mitad le había dado información suficiente para ir a rematar al oponente. La segunda fue monocolor. Al Sevilla Atlético se le puso tan cuesta arriba el campo que difícilmente logró pasar de la línea divisoria ante un Recre que sin generar claras oportunidades de gol sí vivió en terreno nervionense todo el tiempo. Era cuestión de tiempo, de madurar y esperar la oportunidad. El crecimiento del equipo es una evidencia desde hace el partido contra el Melilla, en esa derrota que pese al tropiezo le cambió la cara al equipo. Faltan cosas por mejorar, por apuntalar y por rescatar. Una de ellas era el balón parado, inédito hasta el minuto 77 de ayer. Víctor Barroso la puso medida en un saque de falta a la cabeza de Borja Díaz para poner al Recre por delante. Desde el 1-1 había quedado claro que el partido duraría lo que tardase el Decano en lograr el segundo. Si lo hacía pronto tendría la posibilidad de endosar un marcador más amplio a su oponente. Con 10 minutos por delante no renunció a ello, pero sin arriesgar. El Sevilla fue incapaz de asustar siquiera a un equipo que ya controló sin dificultades para sumar otra victoria más. De remontada en remontada hasta la remontada final.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Marc, Pina, Andrade, Diego Jiménez, Iván González, Tropi (Llorente 86’), Carlos Martínez (Víctor Barroso 67’), Traoré, Caye Quintana (Alberto Ródenas 87’), Borja Díaz y Quiles.

Sevilla Atlético: Lucho, Cera, Javi Vázquez, Checa, Manu Sánchez, Juanpe, Lara (Amo 5’), Mena (Carballo 66’), Chris Ramos, Curro y Bryan (Miguel Martín 73’).

Árbitro: Escudero Marín (manchego). Mostró amarilla a Quiles (22’), Caye Quintana (38’), Iván González (52’) por el Recreativo; y a Curro (31’), Diego García 82’), Chris Ramos (90’) por el Sevilla Atlético.

Goles: 0-1 Chris Ramos (28’). 1-1 Caye Quintana (43’). 2-1 Borja Díaz (77’).

Incidencias: Encuentro disputado en el Nuevo Colombino ante unos 6.000 espectadores. Terreno de juego en mal estado. Antes del comienzo se guardó un minuto de silencio en señal de duelo por los fallecimientos de José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, y Miguel Muñoz Morelló, abuelo del Recre. Los jugadores del Recre salieron al campo con camisetas que ponían 'Solución ya' reclamando una respuesta a sus problemas. Al descanso, el Frente Onuba hizo entrega de una bufanda y un trofeo al Decano por su 35 cumpleaños.