Claudio: "Podríamos haber perdido, sabemos que tenemos que mejorar"

El técnico del Recreativo, Claudio Barragán, ha analizado el encuentro ante Las Palmas Atlético y la victoria señalando que "los futbolistas saben perfectamente que no hemos estado como nos hubiera gustado. La necesidad de agradar y de que la gente se vaya contenta nos está afectando en el plano emocional, estamos demasiado ansiosos. Nos está afectando emocionalmente, sacamos jugadores para tener el balón y no somos capaces. Espero que se hayan quitado esa losa y a partir de ahora podamos estar mejor".

Continuó diciendo que "los futbolistas son personas. Nos está pesando nuestro campo. Tenemos jugadores suficientes como para tirar de personalidad y quitarnos esos miedos, ese miedo a fallar. A nivel psicológico es algo que tenemos que pulir y que mejorar. Aún así, esto es Segunda B. Hoy hemos hecho un partido que podríamos haber perdido y hemos ganado 2-0. Hay que valorar el resultado y saber que tenemos que mejorar muchísimo".

Sobre el acierto goleador de Seth y Chuli indicó que "me alegro por los dos. Estamos siempre diciendo que si los delanteros no marcan y hoy han hecho los dos goles". De las incorporaciones de los laterales al ataque dijo que "son acciones que trabajamos todas las semanas. Tenemos que mejorar mucho con balón, pero no le puedo reprochar nada a los jugadores". Acerca de los cambios en el once en estas tres semanas ha explicado que "a los problemas hay que buscarle solución".

El míster recreativista también confesó que "el otro día cuando llegué al vestuario los jugadores estaban destrozados y me gustó esa actitud. El compromiso de la plantilla es impresionante. Sabemos que no estamos haciendo el juego que nos gustaría y tenemos que remar todos en la misma dirección. Cuando van las cosas bien la euforia es mala compañera de viaje y cuando van mal no podemos venirnos abajo, hay que buscar equilibrio".

Hablando de actuaciones particulares, Claudio habló de Seth para explicar que "no tenemos otro jugador que se asemeje a sus características. Su trabajo es encomiable y encima afortunadamente hoy ha tenido la recompensa del gol. Tenemos a Sillero que se le parece un poco, pero Seth ahora mismo, por todo, es un jugador fundamental para el equipo". Acerca del canterano Fran dijo que "tiene unas condiciones espectaculares. Hay que buscarle su sitio, yo sé cuál es su posición y lo hablo con él. Tanto él como Moyano pueden jugar perfectamente. Hemos puesto hoy a Fran porque tiene mejor juego aéreo y ellos estaban jugando muy directo. Ha estado muy bien y nos ha dado oxígeno".

Por último, y sobre las palabras del entrenador de Las Palmas Atletico, Juan Manuel Rodríguez, que denunció diferente criterio por parte del árbitro dijo que "me estoy quejando yo de que tenían que haberles enseñado alguna tarjeta... Pero bueno, es normal, cada uno defiende lo suyo".