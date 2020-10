Claudio: “Nos han quitado el balón y no hemos estado cómodos”

El entrenador del Decano, Claudio Barragán, pasó por la sala de prensa del Nuevo Colombino para analizar la derrota entre el Recreativo y el Algeciras. El preparador valenciano señaló que “creo que el primer tiempo hasta el minuto 25 hemos estado muy bien, aunque sin ocasiones de gol claras, sí algún centro y algún tiro de fuera. Hemos tenido más el control hasta ese momento, a partir de ahí no hemos tenido el balón y no hemos estado cómodos. Nos han generado muchos problemas y no hemos estado tan intensos a la hora de recuperar el balón. También el rival tiene su mérito”.

Siguió hablando de los cambios para decir que “han sido para dar frescura o porque he visto algo que no me gusta. Los futbolistas son personas y no todos los días están bien. El otro día los cambios nos mejoraron y hoy lo hemos intentado, pero no hemos estado bien”.

Acerca del juego del rival y de la superioridad del Algeciras por dentro indicó que “a la espalda nos han hecho daño, quizás nos teníamos que haber parado más en bloque medio, más que en bloque alto y salir desde ahí. Cuando el Algeciras ha marcado ya se ha puesto cuesta arriba porque lo han hecho muy bien y han parado el ritmo y se nos ha complicado mucho”.

De la trascendencia de la derrota en una competición tan corta explicó que ”duele lo mismo que la semana pasada. No hay tiempo para lamentaciones. El vestuario estaba muy dolido, pero toca levantarse y toca levantarse. La competición es muy igualada y para ganar los partidos hay que correr como un equipo pequeño. Esto es Segunda B y como tal tenemos que competir”.

También quiso Claudio hablar de las bajas, de las que indicó que “si no han estado es porque no están sanos. Hemos tenido contratiempos. No empezó bien la semana y lo que mal empieza, mal acaba. Alberto lleva varias semanas con problemas, luego Matheus se lastimó durante la semana y Diego tiene una sobrecarga”.

A pesar de sólo sumar un punto en las dos primeras jornadas, el míster albiazul aseveró que ”veo al equipo trabajar y no estoy preocupado. Sé lo que podemos dar y podemos dar mucho más. Podemos mejorar en muchas facetas. Cuando ganas parece que no tienes errores y cuando pierdes parece que no hay muchos más”.

Por último, y sobre el estilo claramente contragolpeador del Decano reseñó que ”lo importante en un equipo es tanto venir al apoyo, como correr tanto al espacio. Si el equipo no corre no llega al área. Creo que podemos hacer las dos cosas, pero eso hay que saber interpretarlo en cada momento. Si estoy en disposición de pasar puedo moverme, sino tendré que darle soluciones a mi compañero”