Claudio: "Hemos hecho una buena lectura del partido"

Claudio Barragán ha atendido a los medios al término del encuentro entre el Recre y la Balona. El preparador albiazul ha señalado sobre el partido que "hemos hecho una muy buena lectura del encuentro, sobre todo en el primer tiempo. Estando once contra once hemos sido superiores al rival, sin dejar de sufrir porque en la categoría está todo muy igualado, hasta con superioridad numérica. El equipo ha tenido mucha más confianza con el balón. Espero y deseo que este partido nos sirva para ganar en confianza".

Acerca de la acción polémica del choque, la expulsión de Carrasco, y la queja del preparador balono, Antonio Calderón, ha explicado que "si se queja será porque ha visto la expulsión, yo no lo he visto. No sé lo que ha pasado, solo he visto a Seth en el suelo".

Sobre el rendimiento de los jugadores, y en especial de Fran ha aseverado que "lo he dicho infinidad de veces desde que empezamos, me siento afortunado de tener la plantilla que tengo. Me siento incluso mal porque no pueden jugar todos. Creo que están todos a un gran nivel y es un gustazo dirigir a estos jugadores. Este equipo va a dar siempre la cara, estemos más o menos acertados. Fran hay que verlo entrenando... Ponce está a un nivel espectacular entrenando, Morcillo también está a un gran nivel... No lo he dejado fuera porque esté mal, todo lo contrario. Fran tiene que seguir trabajando con humildad y el trabajo tiene su recompensa".

A pesar del triunfo y de las buenas sensaciones, Claudio no ha dudado en reconocer que "con uno menos nos ha faltado tener un poco más de balón, pero el rival también juega y venía de ganar sus dos partidos fuera. Gracias también a Nauzet, que ha hecho tres paradas buenísimas, hemos mantenido la portería a cero. Y Nauzet le tiene que dar las gracias a Luis, que está apretando. Tengo 26 futbolistas espectaculares".

De los cambios ha indicado que han sido "por todo un poco. Moha tenía tarjeta, Fran tenía tarjeta y Seth estaba fatigado, pero era un momento para dar minutos a Santana, a Alberto... a gente que tiene que ser importante en el futuro y tenemos que ir buscando todas esas cosas para que todo funcione". Para terminar ha dicho sobre Alberto Quiles que "tiene que dar más, porque tiene capacidad para eso. Hay gente muy buena que no está jugando, así que tiene que seguir trabajando".