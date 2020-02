Claudio: "Hemos sido víctima de nuestros errores"

El técnico del Recreativo, Claudio Barragán, ha pasado por la sala de prensa del Vicente Sanz tras encajar su primera derrota como entrenador del Decano. El valenciano ha analizado lo que ha visto de su equipo del que esperaba "por encima de todo ser un equipo más compacto, más contundente y darle continuidad a lo bueno que tiene el equipo y que, por momentos, ha demostrado". Sin embargo, el exdelantero ha expuesto que "el partido se ha decantado por errores nuestros. Eran goles evitables y tenemos que seguir trabajando en esto. Por actitud e intensidad no se le puede reprochar nada al equipo, pero esos detalles los tenemos que mejorar".

Ha continuado explicando que el choque ha sido complicado por "el juego del rival, que te hace ir y volver, con ese juego directo. El Don Benito alterna el juego directo con el juego combinativo", pero ha destacado el trabajo de "José Carlos", que "ha recuperado muchos balones en el primer tiempo, ha sido una maravilla". Y es que el míster albiazul se mostró contento con el primer tiempo de su equipo: "El equipo creo que ha estado francamente bien. Hemos conseguido el gol y a raíz de ahí teníamos que haber apretado más todavía porque eso al rival le afecta, pero creo que hemos estado imprecisos tanto en el balón parado como en las decisiones en tres cuartos de campo".

Acerca de lo que más le ha gustado de su equipo ha indicado que "ha sido la actitud" y lo que menos "la falta de contundencia". Claudio ha comentado que el primer gol "había que pararlo a la altura del banquillo. El Don Benito es un equipo que te hace daño en la transición porque lo tienen bien trabajado. Lo hemos trabajado durante toda la semana, parece que cuando más trabajas las cosas peor salen al final. Sin quitarle méritos al Don Benito creo que hemos sido víctima de nuestros errores".

De las importantes ausencias que tenía el Decano en su visita a Don Benito ha señalado que "no me voy a quejar, ni hoy ni nunca. Para mí todos parten de cero y todos son importantísimos. Tenemos tres sancionados que tienen que marcar diferencias, pero no puedo estar descontento con los jugadores que han participado hoy. Tenemos que tener mucha más confianza en nosotros mismos porque hacemos muchas cosas bien, pero cuando podíamos hacer más daño hemos estado muy imprecisos".

De la clasificación, que acerca al Decano a la zona de descenso, ha indicado que "es preocupante, pero no más allá de que hay que seguir trabajando y seguir confiando en el equipo. Hay que trabajar y psicológicamente tenemos que dar un paso al frente. Estamos en un club histórico, donde las pretensiones en el principio eran mucho más altas, pero estamos donde estamos y necesitamos de todo el mundo". "Todos tenemos que tirar del carro y tenemos una afición que ha sufrido mucho en los últimos años como para que siga sufriendo ahora. La necesitamos, pero entiendo el disgusto que puede tener", ha sentenciado.