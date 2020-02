Claudio: "Es importante que los jugadores crean en lo que están haciendo y se liberen"

Claudio Barragán debutará este domingo en Don Benito como entrenador del Recretivo de Huelva. El valenciano no podrá contar con los sancionados Nano, Chuli y Morcillo, además del lesionado Kleandro. Pese a todo, confía en sumar un triunfo y cambiar la dinámica “ya que el equipo está para competir tras una buena semana de trabajo”.

“Después de la información que tenía de lo que es el grupo, siguen trabajando con la misma intensidad, no por el hecho de que haya llegado un entrenador nuevo trabajan con más intensidad y espero que eso se refleje el domingo”, destaca.

Apenas lleva tres entrenamientos con el Decano y es pronto para que se note su mano en el equipo, aunque “espero que se vea algo de lo que hemos trabajado durante la semana. Cuando uno llega nuevo, con una plantilla ya confeccionada, un estilo definido, el cambiar mucho no es nada bueno, pero sí tenemos que cambiar algunos matices y se tienen que dejar ver en el terreno de juego”, asegura.

Del Don Benito destacó que “vive una situación similar a la nuestra; los dos estamos necesitados y no nos pueden pillar de sorpresa. Si queremos ganar, como mínimo, tenemos que ser mejores y competir como el rival; a partir de ahí ver si es verdad que ese talento que en teoría tiene el equipo se vea reflejado en el terreno de juego. Si unimos esos dos aspectos el equipo tiene muchas posibilidades de ganarle a cualquiera: En el momento que no compitamos será todo lo contrario”.

Sobre los problemas en defensa con las bajas de Nano y Morcillo comentó que tienen claro quiénes jugarán “pero no lo voy a decir, no soy un entrenador que suela dar pistas. Habrá cambios y espero un buen rendimiento”.

¿Ha visto a la plantilla con falta de confianza? “He estado en equipos donde hay mucha presión, necesidad, prisas y en todos pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta que los futbolistas son personas y sufren como el que más. Jugar en el Recre no es fácil, psicológicamente hay que hacer un buen trabajo para que ellos vean que tienen una afición que los va a arropar. Después de todo lo que ha pasado esta afición, ahora estamos con el deber de darles más que nunca”.

Su trabajo tiene una parte física/táctica y otra psicólogica. “Hay que trabajar todo en general. Cada jugador tiene unas características y una forma de pensar y hay que estar encima de ellos. Es verdad que tienen una trayectoria pero al final todos somos personas y necesitamos ayuda en todos los sentidos, tanto en lo futbolístico como en lo personal, mental... es importante que ellos crean en lo que están haciendo, que se liberen, lo único que tienen que hacer es competir, que seamos un equipo compacto, equilibrado cuando no tengamos la pelota, y cuando la tengamos ser atrevidos, descarados. Es lo único que les pido”, añade Claudio Barragán.

Se han perdido muchos partidos a partir del minuto 80 y el equipo tiene que interpretar mucho mejor esas situaciones"

El técnico albiazul pide “por encima de todo que no seamos previsibles, que tengamos alternativas en el juego. No nos empecinar en jugar de una manera, porque enfrente tienes un rival y a veces hay unas situaciones que les pueden hacer más daño que otras y esas son las que tenemos que saber manejar. Quiero un equipo que no juegue sólo a una cosa, porque son 90 minutos. Se han perdido muchos partidos a partir del minuto 80 y el equipo tienen que interpretar mucho mejor esas situaciones. Ese es el otro fútbol, saber cuándo parar el partido, no ir alocadamente arriba cuando el resultado es positivo, salvaguardar la portería sin que eso signifique que somos defensivos, pero sí estar concentrados, tener oficio y hay gente en el equipo que lo tiene”.

Por su trayectoria como delantero, Claudio podrá ayudar mejor y aconsejar a los hombres de ataque para solucionar el problema con el gol. “Eso se lleva en el ADN; se puede mejorar con trabajo, con ejercicios, pero al final el que es goleador lo lleva en la sangre, en cuanto a movimientos... yo con 28 años estaba aprendiendo de Bebeto, los movimientos que hacía, y con 29 fui a la selección; yo tenía un delantero en el que me fijaba y aprendí y seguía aprendiendo. Me gusta trabajar con la gente de arriba, aunque esta semana no he querido meter mucha carga y demasiada información”, concluye.