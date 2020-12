Claudio Barragán: "Hemos regalado la primera parte"

El entrenador del Recreativo, Claudio Barragán, atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el San Fernando para comentar que “estoy bastante fastidiado porque hemos regalado la primera mitad. En la segunda parte hemos sido el equipo que tenemos que ser ante un rival que se ha sabido defender y no hemos tenido ocasiones muy claras para lograr el empate”.

Continuó el preparador valenciano hablando de las intenciones del San Fernando, que le iban a dar más chances al Decano de igualar: “Sabíamos que ellos renunciarían a uno de los delanteros para jugar con tres en el centro del campo”. No obstante, Claudio siguió dándole vueltas a la falta de intensidad del equipo en el primer acto, especialmente en la zona ancha: “En el medio quizás fueron más fuerte que nosotros, pero el problema estuvo en nuestra actitud en el inicio, con pases erróneos que no me explico y lo cierto es que no me ha gustado nada el primer tiempo que hemos realizado”.

De los cambios y las intenciones del Decano en la recta final del encuentro, el preparador recreativista explicó que “hemos intentado todas las maneras posible para hacer daño al San Fernando, pero ellos han acumulado a mucha gente por detrás del balón y es complicado hacerle daño a un equipo que ha defendido muy bien durante toda la segunda mitad”, dijo.