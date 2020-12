Claudio Barragán: "El Recreativo está otra vez activado, no hay tiempo para lamentaciones"

Claudio Barragán espera cerrar el año con un triunfo en la visita al Tamaraceite canario (domingo, 13:00 hora peninsular); el técnico del Recreativo recupera a Matheus Santana, mientras Alberto Martín es baja, al igual que Moha Traoré, que no ha superado los problemas de abductor que le obligaron a retirarse a los 20 minutos en el partido con el San Fernando.

El equipo albiazul afronta el partido “como siempre, con el poco tiempo que tenemos para preparar el partido hay poco margen para las lamentaciones; el equipo está otra vez activado para afrontar un encuentro tan difícil como el del domingo; estamos con la misma ilusión de siempre; el otro día pudimos conseguir algo más pero no lo hicimos y no queda otra que aparcarlo", declara el técnico.

Ante el San Fernando el equipo no salió con la mentalidad adecuada y 'regaló' la primera mitad, como reconoció el entrenador albiazul. “Todos hicimos autocrítica y comentamos qué nos podía haber pasado para estar tan imprecisos con el balón y fuimos víctima al principio de nuestros propios errores; sin desmerecer el trabajo del rival, nos generamos esas dudas; ellos lo huelen y eso da pie a que tengan más confianza que nosotros. Tras el descanso fuimos el equipo que tenemos que ser”.

Para este encuentro el Recreativo vuelve a tener ausencias. “Santana ayer empezó con el grupo otra vez; Alberto tuvo un pequeño problema recientemente y Moha se hizo daño en el abductor y todavía no sabemos el alcance (de la lesión) pero es baja segura”.

Las acciones a balón parado no inquietan en exceso a Claudio Barragán. “No me preocupa; es una fase más del juego. Hasta la fecha lo hemos defendido bastante bien. Ante el Marbella imperó la calidad y el talento del lanzador; la falta se podía haber evitado, pero luego no puedes hacer nada. Si me puedo quejar de algún gol encajado a balón parado fue ante el Sanluqueño por la pasividad que hubo en esa acción. Ante el San Fernando fue más acierto de ellos que fallo nuestro y tuvieron habilidad para poner el balón ahí y no defendimos con contundencia en la segunda jugada. No es una cosa que me preocupe excesivamente. Lo trabajamos todas las semanas y a veces cuando haces demasiado hincapié es hasta peor".

Otra asignatura pendiente son los partidos fuera de casa, ya que el Decano no gana a domicilio desde el 19 de enero. "No será porque no lo intentamos. Nos está constando pero hay que seguir insistiendo. Defender es mucho más fácil que crear. El San Fernando hizo su partido, marcó y vivió de rentas y esto es la Segunda B. Nosotros lo intentamos, como ante el Marbella, que fue un partido muy parecido, se adelantaron y cada uno lleva el partido a donde más le conviene. Tenemos que ser mucho mejor como visitantes y si no somos capaces de ganar al menos no perder", asegura.

A la hora de finalizar tenemos que ser más efectivos, porque ahí es donde va a estar el partido"

El domingo visita a un complicado Tamaraceite, pero el conjunto onubense no será conservador. “Si no arriesgas es difícil conseguir el objetivo. Va tanto el cántaro a la fuente que al final se conoce el camino. Tenemos que ser fieles a nuestra forma de jugar y si queremos ganar allí tenemos que ser por encima de todo un equipo muy competitivo. Ellos tienen gente de mucha calidad, talento y experiencia. Es un equipo que compite francamente bien y tenemos que igualar o ser mejores que ellos a la hora de competir. El césped sintético no tiene que ser una excusa para que el equipo dé la cara”, comenta.

"Lo que hacemos en casa lo tenemos que transferir también como visitante. El Tamaraceite es un equipo fuerte pero como el resto de la categoría. Lo más importante es mantener la portería a cero, es lo que queremos todos pero muchas veces no es posible y arriba tenemos que ser más incisivos. En casa estamos teniendo efectividad y fuera no generamos muchas ocasiones pero algunas situaciones las podíamos haber aprovechado. El rival nos concederá muy poco pero esas situaciones que se nos den a la hora de finalizar tenemos que ser lo más efectivos posibles, porque ahí es donde va a estar el partido", añade el entrenador del Recreativo.

La clasificación está muy igualada, aunque con los rivales directos el conjunto albiazul no tiene un balance muy favorable. “No pienso en eso, sólo me centro en este partido; no hemos sido inferiores a ningún rival y hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos y ante el Tamaraceite más de lo mismo. No piendo en la segunda vuelta, sólo en el presente y no voy más allá porque nunca se sabe qué puede pasar. Tenemos que ser mentalmente muy fuertes".

"No me sorprende que haya tanto candidato a las tres primeras plazas. Sabíamos que esta categoría sería muy igualada desde el principio hasta el final. Me llamó mucho la atención el comentario del entrneador del San Fernando (Jovan Stankovic) que en la previa del partido dijo que era decisivo cuando todavía queda una eternidad y hasta el final no se a a decidir nada por la igualdad que va a haber", comentó respecto a la clasificación.

El preparador valenciano está utilizando a José Carlos como revulsivo. “Ante Las Palmas Atlético jugó todo el partido y ganamos 2-0; es uno más de la plantilla, sé lo que puede aportar y cuándo puede hacerlo; está para marcar diferencias, como está demostrando, y es uno de los cambios que nos puede dar soluciones en momentos determinados pero no descartamos que sea de la partida desde el inicio. Los futbolistas tienen que estar preparados para cualquier momento y asumir el rol que le corresponde en cada momento".

Por último, sobre Dani Molina manifestó que “a Dani antes de firmarlo ves partidos de él con el Celta y, excepto en un par de partidos que jugó de 8, jugó la mayoría de 6. Si Dani está mal ahí a lo mejor es que no me estoy dando cuenta. Creo que el rendimiento de Dani en esa posición es excepcional. Gana disputas con el balón, nos da tranquilidad y todo lo que hace lo hace con sentido. Si en un momento determinado tiene que jugar más adelantado lo hará, pero ahora mismo no tengo en mente ponerlo por delante. Tenemos a José Carlos, José Antonio y Fran que se pueden poner más adelante. Sé que hay muchos entrenadores en esto del fútbol pero yo confío plenamente en la posición en la que está jugando Dani".