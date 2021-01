Claudio pide disculpas por sus palabras sobre el consejo de administración: "Me equivoqué"

Claudio Barragán compareció en rueda de prensa virtual en la previa del encuentro de este domingo (Nuevo Colombino, 12:00) ante el Atlético Sanluqueño, en el primer partido de la segunda vuelta. La primera pregunta al técnico del Decano no fue sobre el partido sino sobre sus recientes declaraciones en las que aseguró que no tenía ninguna relación con el consejo de administración.

“Tengo que aclarar algo y es que el otro día me equivoqué; pedir disculpas si alguien se haya sentido ofendido, que no creo que sea el caso; me equivoqué porque mi acercamiento con el consejo es buenísimo, hay un contacto permanente; yo me refería a otro aspecto en el tema de la propiedad, que bastante tienen también con lo que tenemos todos por medio con la sociedad. Dije que no tenía el gusto de conocerlos, también a sabiendas de todos los problemas que tienen, al margen del Recre. Estoy en contacto permanente con Manolo (Zambrano), con Carlos (Hita), y con Pulido y José Antonio (García Zambrano) he tenido menos contactos pero siempre estamos hablando. Así que fue un fallo mío y no hay que darle más importancia” dejó claro.

El encuentro de esta jornada es muy importante, ya que llega un rival directo y el Decano está obligado a ganar para no perder opciones de estar en la parte alta: “Hay que afrontarlo con mucho optimismo y siendo positivos en todo. Si somos capaces de ganar al Sanluqueño aparte de lograr tres puntos nos daría muchísima confianza para el siguiente partido. Llevamos cerca de un mes sin competir y el equipo está con unas ganas enormes de volver a pisar el verde y de jugarse algo, porque no es lo mismo jugar que entrenar. El equipo está muy concienciado y deseoso de que llegue el partido y esperando la mejor versión de todos".

“Por la situación es un partido importantísimo, pero no nos tenemos que meter presión aunque sí motivación, ser solidarios con y sin balón... el equipo hace muchas cosas bien pero no hemos tenido la recompensa que muchas veces hemos merecido”, recalca.

Claudio Barragán elogia a uno de los equipos revelación, lleva seis partidos sin perder y viene de ganar al líder: "Están en una gran dinámica y fuera de casa aún no han perdido y sólo han encajado un gol. Los números hablan por sí solos; es un equipo que tiene las ideas muy claras. Es el equipo que más finaliza después de la recuperación y también lo tenemos visto y estudiado y hemos entrenado para ganarles y que esa buena racha que llevan no llegue más allá”.

“Está segundo por méritos propios y es muy compacto, tiene las ideas muy claras. Si se le deja correr hace mucho daño en las transiciones, y además tiene la virtud de rentabilizar los goles que marca; si se pone por delante es un conjunto muy difícil de doblegar. Arriba tiene a dos veteranos (Geijo y Cervera) que parecen críos por cómo trabajan y el compromiso que tienen, su currículum no hace falta ni mirarlo, y también está ahí Dani Güiza. Ya dije antes de iniciarse la temporada que era de los equipos que mejor se había reforzado. Tiene a futbolistas con jerarquía, con oficio", añade el entrenador del conjunto albiazul.

El técnico valenciano espera que no haya sorpresas de última hora en referencia al coronavirus. "Estamos siempre un poco a expensas de los test, pero siempre digo que la mente la tenemos que tener puesta en el partido que tenemos. Si surgiese algo, que esperemos que no y que todos estemos bien de salud, tanto nosotros como los rivales, pues hay que adaptarse".

Si algo tiene el equipo es la predisposición al trabajo en el día a día", destaca Claudio Barragán

Claudio seguirá sin poder contar con todos sus efectivos. “Tenemos algún contratiempo y en el entrenamiento de mañana tendremos que sopesarlo y tomar alguna decisión".

Sobre Morcillo manifestó que “nunca doy pistas (sobre una posible titularidad); tiene las mismas posibilidades que Diego Jiménez, Jesús Valentín y Leal. Están entrenando todos de maravilla y llevamos dos semanas a muy buen nivel. Si algo tiene el equipo es la predisposición al trabajo en el día a día y en ese sentido no les puedo reprochar nada”.

“Entrenamos para que todos partan con la misma ventaja, pero es complicado contentar a todos los jugadores, pero todos tienen que estar preparados para cuando el míster lo necesite. Los que no son titulares son tan importantes o más y todos deben estar a disposición del cuerpo técnico, que siempre va a buscar lo mejor para el equipo; no todos tienen las mismas características”, añade.

Y de Moha Traoré, que es baja segura por lesión este domingo, señala que "sigue su recuperación y poco a poco va mejorando. No sé si a partir de la semana que viene o de la siguiente empezará a pisar el verde y a correr. Es una lesión bastante fuerte, pero por su físico parece que la recuperación va por buen camino".