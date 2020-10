Claudio Barragán anuncia cambios en el Recreativo de Huelva para recibir al Algeciras

Claudio Barragán afronta con ilusión el debut del Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino de este domingo, cuando recibe (17:00) al Algeciras dentro de la 2ª jornada liguera. Confía en estrenar su casillero de victorias tras el empate en la visita al Atlético Sanluqueño. “Afrontamos el partido con la mayor responsabilidad e ilusión y sabiendo que enfrente vamos a tener un equipo complicado, igual que el resto de la categoría; hay mucha igualdad y si no estamos atentos nos puede complicar la vida”.

Un ejemplo de la igualdad es que los tres favoritos de la categoría (Recre, San Fernando y Marbella) empataron en la primera jornada. “Si ya de por si en una temporada regular era tremendamente complicado ganar los partidos, con este formato es más difícil; la gente está mucho más concienciada, todos nos estamos jugando lo mismo y al final lo que va a decidir los partidos es lo que hablamos siempre, los detalles; que tú estés fuerte, intentar cometer el menor número de errores... va a ser muy complicado, con un partido muy cerrado, ante el Sanluqueño ya lo vimos y va a ser más de lo mismo durante toda la temporada”.

El técnico no cree que el Decano cambie mucho respecto al debut en Sanlúcar. “Por encima de todo tenemos que ser fieles y es saber que somos un equipo de Segunda B y como tal tendremos que jugar; habrá momentos en los que tendremos el balón, otros en los que el rival te someterá y en función de como esté el campo, que es una incógnita, habrá que estar preparado para todo. Debemos adaptarnos al terreno de juego y al rival, pero sin perder nuestras señas de identidad”.

Sobre el Algeciras comentó que “tiene futbolistas muy dinámicos, es un equipo atrevido, valiente, a la contra te puede hacer sufrir. A balón parado tiene muchísima variedad. Hay que saber contrarrestar sus armas y a partir de ahí desempeñar nuestro juego”.

Sobre las acciones a balón parado Claudio Barragán asegura que “hemos hecho hincapié, hincarrodilla y todo, pero a veces por mucho que trabajes el balón parado tanto a nivel ofensivo como defensivo es peor. Nosotros seguimos insistiendo, es algo a lo que le doy mucho valor, y en líneas generales el otro día, excepto en la acción del gol, defendimos bastante bien. Ante el Sanluqueño no debimos conceder tantos saques de esquina, pero también hay que darle valor al rival por la presión que ejerce”.

Me parece totalmente injusto" que sólo puedan acceder 800 personas el domingo al Nuevo Colombino

Respeto a las limitaciones de aforo y que sólo puedan asistir 800 espectadores, destaca que “lo que opine yo no va a valer para nada, pero me parece totalmente injusto, cuando el aforo, teniendo 8.000 socios y cuando se ha hablado del 30% no sé si está muy relacionado el tema de la afluencia; debía haber más gente, pero esos 800 espero que nos sigan y nos hagan ganar; sentirnos respaldados por la afición es importantísimo para ganar partidos; en Sanlúcar la gente que fue se hizo notar y espero sumar los tres puntos con el apoyo de la grada”.

Sobre la opción de introducir cambios en el once, el entrenador albiazul afirma que “es difícil que pueda repetir el once, sobre todo cuando tengo una plantilla en la que hay tanta igualdad. Ha sido una semana complicada por la lluvia que ha dejado el terreno de juego impracticable, tuvimos la fortuna de ir a Lepe a entrenar y agradecido del trato y las facilidades. Ha sido una semana diferente a las anteriores; llegamos bien, pero queda una sesión, hay gente algo cargada y esperaremos a mañana (sábado) a ver cómo están todos”.

¿Cree que el rival se encerrará en el Nuevo Colombino o luchará por tener la iniciativa? “Me extrañaría mucho, por mi cabeza no pasa (que el Algeciras se vayan a replegar); tienen un buen equipo para jugar a la contra porque tiene gente arriba muy rápida, pero creo que querrá tener también el balón, maneja ambas cosas perfectamente y no creo que porque juegue contra el Recre vaya a cambiar el guión”.

Ante el Sanluqueño sorprendió que el primer cambio en los centrales fuese Antonio Leal y no se contase con Jesús Valentín, un jugador que llegó como uno de los fichajes estrella en verano. “Está fenomenal; comparándolo por cómo vino tengo que decir que estoy contento no, lo siguiente. No tengo ningún problema con el chaval. Es uno más, sé de sus virtudes, lo que nos puede aportar y a la hora de elegir yo soy el que manda y el que toma decisiones y el que se equivoca y acierta, aunque sea pocas veces. Tiene las mismas opciones que los demás compañeros de jugar desde el inicio. Estoy contentísimo no sólo con Valentín sino con toda la plantilla, orgulloso de tener este plantel y verlos trabajar día a día; y a la hora de hacer el once e inclusive la convocatoria es tremendamente difícil porque creo que todos pueden jugar ahora mismo”, concluye Claudio.