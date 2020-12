Claudio Barragán: "Algo de mérito tenemos que haber hecho"

Claudio Barragán ha hablado de la goleada que el Decano ha firmado ante el Marino en la mañana de hoy. El preparador albiazul ha señalado que el resultado "ha sido abultado también por la intensidad que hemos metido desde el principio porque sabíamos que teníamos que salir al doscientos por cien y también por el acierto que hemos tenido. Hemos empezado muy bien. En media hora meter cuatro goles es tremendamente complicado ante un equipo que venía haciendo las cosas bien, por lo que algo de mérito debemos tener".

El valenciano se queda con "la actitud del equipo y la importancia que le hemos dado al partido desde el principio, o mejor dicho desde el lunes. Le hemos dado el respeto al partido y al rival que tenía que tener. El menosprecio a equipos humildes no me gusta. El Recre tiene historia, estadio y afición de Primera, pero estamos en Segunda B, por eso debemos respetar a todo el mundo".

Sobre el resultado y los cambios realizados ha comentado que "independientemente del resultado, que es muy abultado, creo que hemos tenido muchas ocasiones claras. Ponerte por delante tan pronto, tener el partido resuelto a la media hora, te da que pensar. Teniendo dos partidos más por delante y teniendo gente que merece jugar, hemos querido darle minutos y que todo vaya por el buen camino".

De Ponce ha querido decir que lo ha visto "falto de minutos, pero en el día a día es un espectáculo verlo. No solo él, Morcillo, Madrigal está entrenando muy bien... Si dejo gente fuera es porque hay otra que tiene más polivalencia. No me canso de decir que estoy contento con todos". Del nivel de todos los jugadores que se han incorporado durante el choque ha espetado que "es difícil salir con un 4-0 porque la tensión no es la misma, aunque les digamos que sigan apretando el acelerador. Se hacen cosas que no se tienen que hacer, pero me quedo con la actitud de todos. Ya los delanteros han marcado todos menos Sillero, que es un chaval espectacular y que trabaja impresionantemente".

El técnico, que ha tenido que ver el choque desde la parte superior de la grada, ha señalado que "he estado pocas veces fuera del banquillo. Se pasa francamente mal porque a mí me gusta estar a pie de campo dando instrucciones, pero tengo un gran equipo de trabajo. Las victorias tapan los errores y hoy hemos cometido errores, tenemos que seguir puliendo cosas".

Del capitán Diego Jiménez, que no participó en el duelo, ha comentado que "es un futbolista que puede jugar en tres posiciones, por eso lo hemos convocado. Lleva un par de semanas que lo ha pasado mal, especialmente en su estado emocional. Esos jugadores hay que cuidarlo. Me ha dicho que está bien y en condiciones y sabemos que en los próximos partidos, si lo vemos oportuno, podremos contar con el desde el principio. Estaba destrozado, abatido, pero ha pegado un cambio porque tenía molestias y no salía ningún tipo de lesión".

Por último, Claudio ha explicado que "que hayamos hecho seis goles no nos debe llevar a que nos tengamos que relajar, me llevaría una decepción. Creo que estamos cada vez mejor y lo tenemos que demostrar ante un rival que tienen unas cotas muy altas, como el San Fernando. Para mí el San Fernando tiene jugadores de superior categoría".