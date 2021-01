Claudio Barragán: "Lo importante era ganar para coger confianza"

El técnico del Recreativo de Huelva, Claudio Barragán, ha atendido a los medios al término del encuentro ante el Atlético Sanluqueño para analizar el encuentro. El valenciano ha comentado, en primer lugar, que "hacía tiempo que no ganaba un partido así. Ahora sabemos lo que sintió el Tamaraceite en su día. La alegría va por barrios, pero ha sido un subidón tremendo. Es verdad que hemos estado espesos, pero el equipo lo ha intentado de todas las formas posibles. Hemos tenido lo que otro día no hemos obtenido. Encima ha sido a balón parado, aunque haya sido un barullo".

A pesar del triunfo, Claudio indica que "podemos ser mejores todavía. Ha habido de todo, momentos en los que hemos sido dominadores... Ellos tienen las ideas muy claras, es un equipo que concede muy poco, se hunden y defienden con mucha gente y a veces nos hemos precipitado. Ellos han defendido bien los centros, pero tendríamos que haber buscado más esas situaciones. Ellos han tenido dos o tres ocasiones, pero han sido por errores nuestros. Es verdad que llevábamos un mes sin competir y que el equipo tenía muchas ganas y nos hemos precipitado por eso. Hemos tenido la suerte de meter en el último minuto".

Acerca del rival ha dicho que "es un equipo que ataca con cinco y defienden con cinco, es difícil pillarlos a la contra. El de hoy es el segundo gol que encaja fuera de casa. Es un equipo al que cuesta mucho generarles peligro. La idea era empezar fuertes y ponernos por delante en el marcador porque así el partido hubiera sido más abierto. En el fútbol directo que ellos buscan hemos ganado muchos duelos, Dani Molina ha sido un espectáculo... Hemos estado sólidos. Las opciones de peligro que nos han generado ha sido por malas elecciones nuestras. Son acciones que trabajamos todas las semanas, pero una cosa es lo que entrenas y otra lo que pasa".

También advirtió el preparador albiazul que "sabíamos que los últimos minutos el rival todo era intentar que no se jugase e intentar aprovechar el desorden nuestro para pillarnos. Creo que los cambios nos han dado mucho. Quiles ha salido muy enchufado, Víctor, Szymanowski, Sillero... Fran nos ha dado oxígeno. Creo que han sido clave"

Sobre las dos acciones polémicas del choque, un posible penalti por manos de Javi Barrio y el gol anulado a Yaimil Medina ha comentado que "el penalti desde el banquillo me dice Juanma que sí es. Pero si me ha dicho el presi que no había falta en el gol de Yaimil. En Sanlúcar dice el míster que le anularon dos goles, me parece bien que se exprese y defienda lo suyo, pero también allí nos anularon un gol de Sillero que no me pareció falta. Esas acciones si las hace el delantero siempre es falta, si no nunca es penalti".

De la posición en la que queda el Recreativo tras la victoria, mucho más cerca de la cabeza de la clasificación, ha dicho que "las prisas son malas consejeras. Tenemos que ser todos más positivos. Este equipo vale la pena, tenemos que estar todos en la misma dirección para que esto funcione. Estamos en una competición en la que la prisa está muy presente y tenemos que estar un poco más tranquilos, yo el primero. Esa es la línea que tenemos que seguir y no ser tan derrotistas. Hoy se ha dado el resultado, pero ha habido partido que nos han hecho menos y hemos perdido".

De las ausencias en el choque ha explicado que "José Antonio tiene una molestia en el abductor. Podríamos haber arriesgado, pero no lo hemos creído conveniente. Jesús Valentín ha estado con gastroenteritis y hoy necesitábamos a todos en las mejores condiciones".

Ha explicado Claudio que "por encima de todo lo más importante hoy era ganar para coger confianza. Ahora vamos a Algeciras para jugar ante un rival que tiene las ideas muy claras, que es muy vertical... Pero vamos a preparar el partido con toda la intención de romper la racha tan negativa que tenemos fuera de casa".

Sobre la importancia de ganar en el último minuto ha espetado que "las emociones son totalmente diferentes, pero creo que somos un equipo que celebra bien los goles y eso demuestra la humildad del grupo. Yo no me suelo abrazar nunca y hoy casi nos rompemos el cuello Juanma y yo, casi nos vamos al hospital. Hoy he entrado a felicitar a los chavales porque la propuesta del equipo y las intenciones a mi me llegan".

De las actuaciones individuales de Chuli y José Carlos ha indicado que "Chuli es un futbolista que tiene que creer mucho más en él. Todo lo que ha hecho se lo ha llevado. Tiene que creer mucho más en él. José Carlos tiene mucho talento, pero nos tiene que dar mucho más todavía. Es un jugador que si está fino nos da mucho". Precisamente de la necesidad de contar con todos los jugadores en su mejor versión habló Claudio para decir que "es importante que estén todos enchufados. Ante el Algeciras igual hay gente que ha empezado hoy y el próximo día participan otros. Tan importantes son los que salen de inicio como los que salen después. Todo es cuestión de que el que salga asuma su rol. Se cabrean porque no juegan, que es normal, pero lo importante es que den el 200%".

Por último, ha desvelado que tras el gol se ha acordado de "los chavales, del grupo, del cuerpo técnico, de los que estamos en el día a día y lo sufrimos en nuestras carnes. También de la afición, que sé quiere salir de la categoría lo antes posible".