Claudio Barragán: "Al equipo le hace falta una victoria fuera de casa"

El técnico del Decano, Claudio Barragán, ha atendido a los medios tras el entrenamiento celebrado en la mañana de hoy. El preparador valenciano ha comenzado su participación hablando del duelo ante el Tamaraceite del próximo domingo, del que ha dicho que "lo afrontamos con la máxima ilusión, sabedores de que al equipo lo que le falta es una victoria fuera de casa. Con esa intención es con la que vamos a Canarias, con la idea de ganar".

Para el choque Claudio podrá contar con toda su plantilla, con la excepción de los lesionados Moha Traoré y Alberto Martín. Del atacante ha señalado que "se lesionó en San Fernando y sigue descansando. Tienen que hacerle unas pruebas en Sevilla y luego se le determinará el tiempo que tiene que estar de baja. Parece que tiene un desgarro en el abductor, pero aún no conocemos el alcance".

El valenciano fue cuestionado por dos momentos importantes para el recreativismo. Por un lado, el 131 aniversario de la entidad, del que ha dicho que "para la gente del Recre será importante vivir un momento como este, pero yo como entrenador estoy ocupado ahora mismo en el partido del domingo ante el Tamaraceite. Felicito al recreativismo por su aniversario y ojalá le podamos dar una alegría a nuestra afición", mientras que, por otro lado, también ha comentado la importancia de jugar un 20 de diciembre, fecha negra para el Recre: "no estaba al tanto y Rúa esta mañana me lo ha señalado. Es una fecha muy señalada por la pérdida de aficionados. Es un punto más de motivación. Creo que haríamos muy felices a mucha gente si nos trajésemos los puntos de Canarias".

Cuestionado por el potencial del rival, ha dicho que "a medida que han ido avanzando las jornadas ha hecho un equipo más competitivo. Tiene futbolistas de mucha experiencia y si queremos ganar allí tenemos que dar lo mejor de cada uno. Ellos manejan bien los tiempos, intentan llevar el partido a su ritmo, con la calidad que atesoran; meten muchos balones al área... Tanto ofensivamente como defensivamente tenemos que dar lo mejor de cada uno".

Acerca de las palabras del presidente Manolo Zambrano, sobre la importancia de los dos próximos encuentros para poder tomar decisiones (que pudieran aludir a su continuidad) ha indicado que "eso son cosas que hay que preguntarle al presidente. Son decisiones que yo no puedo tomar. No sé si va por eso o va por el mercado de invierno. Hace un mes Zidane estaba en la calle y ahora es el mejor del mundo, estamos acostumbrados a este tipo de comentarios. Es la primera noticia que tengo, se lo tendré que preguntar o que lo aclare él. Yo no estoy pensando en eso, tengo la cabeza puesta en mi equipo. No sé por dónde irán los tiros, pero no es algo que me preocupe, estoy tranquilo. Yo estoy contento con los chavales, estamos a muerte y ojalá tengamos ese pizca de acierto que nos falta, pero creo que el equipo está dando la talla".

Quiso explicar el entrenador valenciano qué le ocurre al equipo lejos del Nuevo Colombino, donde aún no conoce el triunfo en lo que va de campaña: "Creo que el equipo hace muchas cosas bien, pero no conseguimos el resultado deseado. Tenemos que seguir en esa misma línea y hacer más cosas todavía. En casa a la hora de finalizar las jugadas estamos teniendo esa efectividad que hace falta. Fuera de casa, aunque no estamos generando tantas ocasiones, sí que podríamos haber sido más efectivos".

En ese sentido, ha añadido que "nuestra idea siempre es la de intentar tener la iniciativa, juguemos en casa o fuera. Es verdad que hay veces que el rival te somete, pero lo que también es cierto es que solo reaccionamos cuando nos pinchan y tenemos que estar así desde el principio. Queremos hacer el fútbol que venimos haciendo, pero hay un rival y hasta que no nos dan la patada parece que no reaccionamos. Pero hay que tener en cuenta que hay un rival y que en la categoría hay mucha igualdad".

El exdelantero de Deportivo o Mallorca, entre otros, tiene un deseo para 2021: "salud para todo el mundo, lo demás ya vendrá. Estamos en un momento muy delicado, a ver si con la vacuna vuelve todo a la normalidad y podemos terminar la competición como es debido y que sea todo lo más normal posible".

Acerca de la relevancia que tienen los encuentros con el paso de las jornadas, y en particular hablando de los últimos choques de la primera vuelta, ha dicho que "estos partidos son importantísimos porque estamos a mitad de temporada, pero aún quedará la segunda vuelta. El equipo que esté arriba será el más regular y nosotros, de momento, no estamos siendo regulares, sobre todo fuera de casa. Parece que es corto, pero queda mucho por recorrer y esto va a ser una lucha constante porque cada vez va a quedar menos y las prisas van a ser malas consejeras. Cada vez va a quedar menos margen de error".

De la falta de aprovechamiento de las jugadas a balón parado también ha hablado Claudio, que ha dicho que "no será porque no lo trabajamos. Soy bastante pesado en ese sentido. Le doy mucha importancia al balón parado, pero no nos está llegando el gol. Bien porque no lanzamos bien o porque no entramos al remate con el convencimiento que hay que tener. Por mucho que se entrene, en el partido el protagonista es el jugador. Para el balón parado hay que tener mucha implicación y fe, además de un buen lanzador y gente que ocupe bien los espacios para poder finalizar".

Por último, y haciendo un balance de lo que ha sido la temporada, ha querido comentar que "hemos tenido un comienzo muy atípico, con muchas dudas, luego el formato... Todo. Desquiciados en todos los sentidos, todo con muchas prisas, que es algo que nos ha podido pasar factura; pero creo que el equipo ha mejorado. En casa tenemos un alto porcentaje de efectividad que fuera de casa no lo estamos teniendo, pero tenemos que seguir insistiendo. El equipo no va a bajar los brazos. Nos falta ganar fuera de casa".