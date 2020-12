Claudio: "Nos ha faltado oficio"

Claudio ha atendido a los medios al término del encuentro ante el Tamaraceite. El preparador valenciano ha asegurado que "hemos entrado muy bien en el partido. Hemos sorprendido al Tamaraceite. Nos hemos puesto por delante, hemos tenido otra situación de gol bastante clara y luego es verdad que conforme ha ido avanzando el primer tiempo nos hemos ido desajustando un poco. En el descanso hemos intentado corregirlo, pero te empatan, hemos aguantado bien porque el Tamaraceite ha dado un paso adelante y nosotros hemos retrocedido y la última jugada es algo que tenemos que mejorar porque no la podemos conceder. Si no puedes ganar al menos no pierdas. Nos ha faltado algo de oficio. El Tamaraceite no da su brazo a torcer y va hasta el final y hemos tenido una mala toma de decisión en la acción previa al gol. Le doy la enhorabuena al Tamaraceite".

Acerca de las situaciones de gol de las que ha dispuesto el cuadro local en el segundo acto ha dicho que "ellos han buscando atraernos para buscar el balón por arriba o en diagonal y lo han hecho bien, pero nosotros lo hemos contrarrestado bastante bien. Tenemos que ser más contundentes en el uno contra uno. Sabíamos que el Tamaraceite mete muchos balones al área y lo habíamos trabajado durante la semana para tener superioridad, pero parece que cuanto más trabajas las cosas peor te salen".