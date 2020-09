Claudio Barragán: "La afición del Recre es un espectáculo a la que tenemos que responder desde el primer día"

El técnico recreativista, Claudio Barragán, ha ofrecido su primera rueda de prensa de la pretemporada. Lo ha hecho de forma telemática. El preparador se ha mostrado satisfecho con el trabajo del grupo y la formación de la plantilla, a la vez que sensato a la hora de fijar objetivos.

Tras unas semanas difíciles para la falta de un plan concreto para la campaña, el técnico reconoce que "la situación ha generado un estado general de incertidumbre que afecta a que los entrenamientos no estén dirigidos a una fecha concreta. El hecho de contar con un calendario nos permite focalizar ya el trabajo de cara al inicio de la competición. La predisposición de los chavales es sensacional, pero al final estábamos todos esperando a que se pronunciasen las instituciones".

Con casi 6.000 socios antes de saber siquiera el horizonte al que se enfrentaba, Claudio aplaude a una afición que es "un espectáculo. Tenemos que devolver esa fidelidad después de todo lo que ha sufrido. Tenemos que dar la cara desde el primer día. Pocos equipos a estas alturas y en estas circunstancias tiene un respaldo como el que nos da el recreativismo. Nos da más fuerza".

Claudio ha hablado dos días después de conocer el grupo en el que estará encuadrado el Decano, que define como "complicado. Ambos lo son. Lo que te marca el devenir de la temporada es que tú seas regular para conseguir los objetivos de la temporada".

De cara a la temporada que comienza se marca "el objetivo debe ser el día a día. No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. Hay que intentar ser mejores cada jornada y prepararnos para el primer partido que tengamos. La temporada nos pondrá a cada uno en nuestro sitio".

El trabajo en estas primeras semanas está siendo "positivo" porque "hay jugadores que han llegada un poco más tarde que el resto del grupo, pero estoy muy contento con el trabajo de todos. Nos hace mucha falta poder jugar amistosos. La pretemporada se maneja de una manera diferente cuando puedes jugar partido para corregir detalles tácticos. Las sensaciones son buenísimas".

Sabe que esta campaña tendrá un bloque diferente al que se encontró. Desde que firmó "nos pusimos a trabajar para formar un bloque con el perfil que me gusta. Nos hemos basado en formar ese equipo con gente que quiera crecer con nosotros, con hambre y con talento, pero desde un equilibrio entre la calidad y el hambre. Vamos por el buen camino".

El entrenador albiazul reconoce que la plantilla no está cerrada. De hecho, "estamos mirando opciones en el mercado. Hay equipos apostando fuerte con mucho dinero porque parece ser que lo tienen. No me inquieta porque confío plenamente en lo que estamos haciendo. Firmaremos si podemos hacerlo para mejorar el bloque". Eso sí, deja claro que "no se contempla ninguna salida. Evidentemente es mejorable y lo haremos con esas incorporaciones que hagamos, pero estoy muy satisfechos".

El principal nombre propio de la pretemporada es Quiles. El onubense "parecía que se iba a marchar, se truncó la operación por lo que fuera y me dijo que quería estar aquí a muerte con el equipo. Tiene toda mi confianza y tendrá que ganarse el puesto en el campo como los demás".

Con el delantero "hablé antes que saliera el tema del equipo griego y le dije todo lo que quería de él, que contaba con él. Si está bien y lo sabemos manejar nos puede marcar las diferencias. Entiendo al club y al futbolista, pero es una buena noticia contar con él". Además, destaca el trabajo de Chuli y Morcillo porque "los dos han comentado que no tendrán problemas para adaptar su situación. Van a estar al 100x100".

En las primeras semanas de trabajo ha contado con un grupo de canteranos que han dejado muy buenas sensaciones. Claudio avisa que "no están aquí para rellenar. Hay algunos un poco más verdes, pero todos están a un buen nivel. Posiblemente alguno tenga posibilidades. Es cierto que por el formato nuevo hay 18 partidos que exigen estar al 200%. No descarto que algún jugador de la cantera pueda estar ahí".