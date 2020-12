Claudio Barragán advierte que el Recreativo no tendrá un partido cómodo frente al Marino

Claudio Barragán no se fía nada del Marino; el técnico del Recreativo de Huelva, en la previa del encuentro de mañana (12:00, Nuevo Colombino) asegura que sería un error confiarse por la clasificación del rival (colista).

“Afrontamos esta jornada con la máxima ilusión y sabiendo que el partido no va a ser nada sencillo. Seguramente que habrá gente que creerá que va a ser un partido de guante blanco, pero el que opine eso es porque no ha visto jugar al rival. Será un partido trampa para el que no ha visto jugar al Marino, sabemos que es un equipo que ha merecido muchísimo más de lo que ha obtenido, con eso está todo dicho. Va a ser un partido igualado y tendremos que generar más de lo que generamos el otro día en ataque, y ser contundente en tareas ofensivas”.

“Nosotros somos conscientes del equipo que vamos a tener enfrente y lo digo por si alguno no lo sabe. Desde el lunes que empezamos a entrenar después del encuentro de Marbella el primer mensaje fue decirles los jugadores que enfrente tendríamos a un rival atrevido, que hace muchas cosas bien y que la clasificación no refleja el trabajo que está haciendo. Si alguno piensa que va a ser un paseo, lo sentimos porque no va a ser así. Va a ser un partido difícil y muy parejo. Tenemos que generar más que el otro día en ataque y ser contundentes en las tareas ofensivas", insistió en su mensaje de prudencia el preparador del Decano.

Claudio recupera efectivos y podrá contar con Szymanowski, Matheus Santana y quizás con Alberto Martín. “Afortunadamente la semana ha sido limpia en ese sentido, no hemos tenido ningún contratiempo al contrario que la semana anterior; estamos todos o casi todos disponibles y ojalá sea así de aquí al final”.

Kiko de Diego, entrenador del Marino, asegura que su equipo luchará por tener la posesión del balón; al respecto, el valenciano del Decano apuntaba que "no he leído sus declaraciones pero no creo que vaya a renunciar a su manera de jugar. Es un equipo muy atrevido pero, al igual que todos, comete sus errores y trataremos de aprovecharnos de eso. Va a querer llevar la iniciativa, como lo ha hecho ante el Cádiz B o el Marbella. Hace fútbol asociativo y también busca envíos largos a sus puntas, que son rápidos y buenos futbolistas".

Algunos futbolistas como Cera consideran el encuentro una final, pero el técnico le resta trascendencia. "No me gusta tachar los partidos como finales hasta que verdaderamente es una final. Creo que es un partido importantísimo porque nos haría seguramente estar más cerca de los de arriba. La categoría está muy igualada y sería muy importante sumar los tres puntos y lo afrontamos con la misma intensidad que los anteriores que hemos jugado y también con el mismo respeto".

Este es el primer partido de los tres que disputará el Recre en los próximos ocho días (el miércoles visita al San Fernando en un aplazado y el domingo al Tamaraceite). “Nuestra mente está en el partido de mañana. Ya afrontaremos más adelante los partidos de San Fernando y Tamaraceite. Ahora no podemos tener la cabeza en otro sitio. Hoy en día como está el panorama no podemos hacer planes de futuro y hay que afrontar el presente y lo más inmediato, que ahora mismo es el partido de mañana".

Esta jornada cumplirá el primero de los dos encuentros de castigo por su expulsión en Marbella. “No sé dónde me van a colocar. El otro día tras expulsarme no pude ver apenas el partido y es algo que no entiendo. Ya tienes el castigo de irte, y no poder dar instrucciones... Parece que has matado a alguien y lo que estás haciendo es ejercer nuestra profesión. Independientemente de esto, lo que yo comente de esto no tiene mucho valor porque los que deciden son los que deciden y uno no tiene el mando. Es algo que no depende de mí".

Respecto al sistema de juego que empleará, comenta que “cada partido es diferente, y los protagonistas tienen que ser los jugadores, al final son ellos los que toman las decisiones. Veo un partido totalmente diferente al de la Balona”.