Chico llega al Recre para "aprovechar esta nueva oportunidad que me da la vida"

El Recreativo ha presentado esta mañana a Chico como nuevo jugador albiazul. El delantero procedente del Ceuta firma por lo que resta de temporada y otra más en función de objetivos. El sevillano ya ha sido inscrito en la Federación, por lo que podrá debutar el domingo en Don Benito si Salmerón lo estima oportuno. El director deportivo albiazul, Óscar Carazo, lo ha definido como "delantero con buen juego de espaldas, con mucha experiencia que nos va a ayudar esta segunda vuelta". Llega al Decano a coste cero, como adelantó este diario el pasado miércoles, ya que el Recre no ha pagado traspaso alguno al Ceuta por él.

Chico ha agradecido al "míster y a Óscar Carazo el interés". Ha reconocido que "me sorprendió la primera llamada que hicieron hace dos meses y me volvieron a llamar hace poco con el interés decidido de venir. Estoy encantado. Ahora sólo tengo que aportar mi granito de arena y lo que tengo para conseguir los objetivos". Considera la llamada del Recre "una nueva oportunidad que me da la vida" que "tengo que aprovechar".

Tras el primer contacto ha explicado que "lo comuniqué al Ceuta, al entrenador y al presidente lo entendieron y aunque luego surgieron algunos problemas, la verdad es que las ganas de estar aquí y el lujo de volver a tener a Salmerón de entrenador pesaron mucho. Lo he cumplido y ahora lo que queda ya es trabajar". Llega al Recre "con ganas de jugar, he estado compitiendo y con muchas ganas de debutar ya con este equipo". Chico ha derrochado ganas en su presentación. Asume las críticas o las dudas a su contratación por venir de Tercera y tener 32 años. Ha señalado que "tengo que agradecer cada día la apuesta que han hecho por mí, porque soy un jugador que vengo de Tercera y tengo que cambiar las opiniones sobre el césped de los que no crean tanto en mí. La edad no me preocupa y quien piense que soy mayor pues en su derecho está. Tengo que cambiar la opinión de los que lo piensen sobre el césped en cada partido". Entiende que su contratación es "una apuesta arriesgada y estoy aquí para cambiar la opinión contraria de los que la tengo". Por ello ha pedido a la afición que "me juzgue en los partidos porque lo voy a dar todo por este club y este escudo".

Tendrá que competir sobre el césped con Caye Quintana, a quien define como "muy buen delantero" y "también está Ródenas que es otro gran jugador". Por ello, "estoy para lo que quiera el míster, en el campo, en el banquillo o la grada. Vengo para ayudar". Una de las cosas que más ha llamado la atención de Chico en su llegada al Recre es "he sentido que me ha recibido una familia que a pesar de todos los problemas que ha pasado el club van todos a una en este vestuario".