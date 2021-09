Chendo: "Hemos ido de menos a más y estamos deseando empezar"

El delantero albiazul Chendo Alarcón, cerró ayer la pretemporada del Recreativo en Riotinto con dos goles, de los que se alegra pero sabe que no significa nada en cuanto a la competición "estoy contento por conseguir ver puerta, para un delantero es coger confinza. Pero lo importante y lo bueno viene la semana que viene. A ver si podemos saber dónde jugar para ir adaptándonos y ojalá pueda venir afición como hasta ahora."

"Estamos muy fuertes, con una ilusión enorme y tenemos mucha confianza. Este mes y medio que llevamos de pretemporada creo que el equipo ha ido de menos a más y estamos deseando empezar y conseguir los tres puntos" aseguraba el Tigre acerca del equipo.

En cuanto a su dupla con Juan Delgado, a Chendo le "encanta jugar con él porque es un delantero que me da lo que yo no tengo. Juegue él o yo, lo importante es que hagamos lo mejor para el equipo, el que esté lo va a hacer bien seguro". No quiere desvelar la estrategia que utilizan ambos para que no vaya en su contra "Cuando jugamos juntos hay un tipo de juego que no quiero revelar pero estoy contento de estar a su lado. Es muy bueno y nos va a dar muchas alegrías".