Chendo: "El Nuevo Colombino tiene que ser un fortín"

El delantero del Recreativo Chendo Alarcón ha sido uno de los protagonistas de la mañana en la sala de prensa del Nuevo Colombino. El ex del Linares ha confesado que el empate ante el Lucena no ha restado confianza al plantel albiazul y que "los ánimos están muy bien, empezando la semana fuerte, con ganas de que llegue el domingo y volver al Nuevo Colombino. La gente está con muchas ganas de volver a ganar, que es lo más difícil en el fútbol".

Del desarrollo del choque en Lucena ha querido recordar que "a la vista está que ningún partido va a ser fácil, hay que tenerlo muy claro. Lucena me parece un gran rival, que va a estar arriba, lleva tres años intentando ascender, pero, por circunstancias, no lo ha hecho. Ya se vio que es un rival complicado, aunque nosotros en la primera parte no estuvimos a nuestro nivel. Nosotros salimos a ganar, pero hay que dar por bueno el punto. Ya hay que olvidar ese partido porque es pasado".

Después de haber marcado dos goles en el primer encuentro y de dos partidos sin marcar, el 'Tigre' señala que "no me preocupa meter gol. Yo intento meter cada partido. Lo primordial es ayudar al equipo. Me preocuparía marcar y que el equipo no ganase. Creo que estamos haciendo las cosas bien, estoy contento y con trabajo el gol tiene que llegar".

Cuestionado por la falta de ocasiones, Chendo ha reseñado que "creo que estamos generando ocasiones, pero quizás no estamos teniendo esa paciencia de cara a gol y nos estamos precipitando un poco. Es pronto todavía, pero creo que se están generando ocasiones. Vamos a ir a más y creo que en Lucena podría haber metido algún gol, pero hay que estar tranquilo en ese aspecto". Ha continuado explicando que "a lo mejor tenemos un poco de ansiedad por marcar y no le estamos dando pausa a los metros finales. Estamos aquí para mejorar y son cosas que hablamos en los entrenamientos. Sabemos que tenemos que ser más eficaces y desde ya estamos trabajando".

Sobre la competencia con Juan Delgado ha querido decir que "yo quiero jugar siempre, pero soy realista y sé que Juan Delgado está haciendo las cosas bien. Es un delantero muy bueno. Ahora me está tocando jugar a mí, pero estoy seguro de que le va a aportar mucho al equipo". "Si jugamos los dos por mí genial, pero al que le toque jugar que lo haga lo mejor posible por el bien del equipo", ha añadido.

Sobre la dificultad de sumar fuera de casa ha explicado que "al final te tienes que adaptar a algo que no es tuyo porque nosotros entrenamos en césped natural o en un artificial que está muy bien. El equipo va a dar siempre el 100% y va a hacer presión tras pérdida, es una seña de identidad nuestra. Hemos jugado fuera de casa ante dos rivales que van a estar arriba. Esto acaba de empezar y está todo muy parejo".

También ha tenido el ariete palabras para la afición, tras conocerse que los estadios podrán volver al 100% de ocupación: "Es un alegría inmensa para el fútbol que los estadios se puedan llenar al 100%. La afición del Recre es fiel a su escudo. Es algo increíble. Nosotros lo estamos disfrutando y somos unos privilegiados por estar aquí porque la afición nos está siempre apoyando. Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, muy unidos... Si estamos juntos, como hasta ahora, el equipo va a ir creciendo. Estamos en un proceso de adaptación y seguro que vamos a ir a más".

Por útimo, Chendo ha concluido indicando que la importancia que debe tener el Nuevo Colombino: "Nuestro estadio tiene que ser un fortín. Aquí no se pueden escapar puntos. Tiene que ser clave. Va a ser complicado para los rivales venir aquí y sacar puntos. El domingo viene un rival que tiene cero puntos, pero hay que tenerle el máximo respeto. Ellos querrán hacer un gran partido, enfrentarse al Recreativo es una motivación extra y nosotros tenemos que centrarnos en lo que pide el míster y llegar al domingo con el examen aprendido y ganar".