Chendo Alarcón, a falta de la firma

Aunque su fichaje no es oficial, Chendo Alarcón se convertirá en nuevo jugador del Decano en las próximas horas. El delantero jiennense fue uno de los mejores activos del Linares en la pasada campaña, en la que el conjunto azulino estuvo a un paso de subir a Segunda División.

El propio Alberto Gallego indicó al término del choque ante el Gerena que "a mí me encantaría que viniera. Es un jugador que ha demostrado de sobras que conoce no solo esta categoría, sino que, también, la Segunda División B. Se desenvuelve bien, es goleador y no perdona. Creo que encajaría al igual que Juan Delgado, Molina o los que han salido. Sería un jugador apto para nosotros, como mínimo".

El ariete, de 33 años, jugó 18 partidos en la pasada campaña, 4 de ellos como titular, anotando 6 goles en 573 minutos. Con anterioridad ha defendido las camisetas del Motril, el Mancha Real, el Cádiz B, el Atlético Tomelloso o el Formentera, entre otros.