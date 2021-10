Chendo Alarcón: Aprovecharé las oportunidades que tenga para marcarlas"

"Estoy muy contento por el gol, porque en estas últimas jornadas no he estado cómodo de cara a puerta. He tenido la fortuna de marcar y hemos podido conseguir la victoria, que es lo más importante y de lo que me siento más orgulloso". Son palabras de Chendo Alarcón después que el Recre lograse los tres puntos ante el Gerena en el Nuevo Colombino. El delantero analizó el encuentro y señaló que "en la segunda parte nos ha tocado defender más, porque el rival también juega. Creo que el Gerena ha hecho un grandísimo partido, es un equipo al que le gusta mucho asociarse y se ha visto. Íbamos ganando y eso te hace aguantar el resultado".

En cuanto a su regreso con el gol, Alarcón reconoció que "últimamente no estaba muy contento con mis estadísticas, pero lo que hace a un delantero son los goles. Espero que este acierto me venga bien y voy a seguir trabajando como hasta ahora. Aprovecharé las oportunidades que tenga para marcarlas todas y ayudar al equipo". Además, "esta ha sido una victoria muy importante. El Gerena está realizando una muy buena temporada y conforman un gran equipo. Sé que van a luchar hasta el final para ascender de categoría. Compiten y se asocian muy bien, tienen mucha calidad y van a dar guerra. Para nosotros era importante ganar en el Colombino ante nuestra gente y, finalmente, hemos conseguido el premio después del trabajo de toda la semana".

Por otro parte, Dani Sales señaló tras la victoria que "ha sido un partido muy serio por parte del Recreativo. Hemos hecho una primera parte muy buena, nos hemos puesto por delante en jugador/estrategia, algo que habíamos trabajado. Por mi parte, estoy muy contento con la suma de minutos que el míster me está dando y por cómo estoy actuando en el campo".

Sobre el juego del Recre, el futbolista apuntó que "poco a poco nos vamos encontrando. Somos todos nuevos y llevamos relativamente poco entrenando y jugando juntos. Hoy hemos desarrollado un juego parecido a lo que queremos hacer pero es complicado. El Gerena estaba invicto, la Tercera RFEF parece moco de pavo pero no lo es, es difícil. El juego todavía no es brillante, pero somos muy efectivos. Lo importante es que lleguen las victorias y que sigamos invictos". En este sentido expresó que "hay equipo de sobra, se está demostrando que somos una familia, estamos muy unidos y vamos todos a una. No es un lema de Twitter, es realmente así porque durante la semana lo trabajamos. El empate de Conil no fue cómodo para nosotros, veníamos a un partido complicado y lo hemos sabido resolver muy bien".