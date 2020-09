Cera: "El equipo me ha sorprendido porque lo veo muy enchufado"

El onubense Miguel Cera fue una de las más gratas sorpresas que arrojó la temporada pasada para el Decano. El exjugador del Sevilla llegó a Huelva para competir con Óscar Ramírez por el lateral derecho, aunque partía en desventaja por su condición de sub 23 y la trayectoria de su compañero, pero el paso del tiempo terminó convirtiendo a Cera en un fijo en el once albiazul y su rendimiento fue tal que el Recreativo ha apostado por él para la próxima temporada, siendo por el momento el único lateral derecho natural de la plantilla.

Cera ha atendido a los medios a través de una comunicación telemática al término del entrenamiento de hoy para hablar de sus primeras sensaciones tras varias semanas de pretemporada. Acerca de la predisposición del grupo en este arranque ha señalado que "desde el primer día el equipo ha llegado en buenas condiciones físicas, el tacto con balón sí que ha costado algo más porque ha sido mucho tiempo sin esa sensación. El equipo se ha ido adaptando, entrenamiento a entrenamiento va mejorando, haciendo lo que el míster pide y me está sorprendiendo porque veo a la gente muy enchufada".

No ha querido profundizar demasiado el zaguero en el calendario que le ha tocado al Recreativo ni en el primer duelo de la campaña, que llevará al Decano a El Palmar para medirse al Atlético Sanluqueño: "En esta categoría todos los partidos son complicados y cualquier rival te lo puede poner difícil. Nosotros vamos a intentar llegar a ese partido de la mejor manera posible. Afrontaremos la liga partido a partido porque esta competición es complicada y más con el formato que se nos viene. Seguiremos las instrucciones del míster y lo daremos todo cada partido". La filosofía de Cera le hace no pensar demasiado en el largo plazo, por lo que su aspiración para la temporada es ir cubriendo etapas de la mejor forma posible: "El Decano es un icono a nivel nacional. Hay que ir partido a partido, porque es la manera de llegar los más lejos posible. Pasos cortos, pero firmes".

El Recreativo ha sufrido una remodelación total de su plantilla. Cera ha hablado de los canteranos para decir que "siempre cumplen. Lo dan todo por este escudo y están aportando muchas ganas e ilusión", así como de las nuevas incorporaciones: "Desde el primer día los nuevos que han ido llegando se han introducido en el grupo muy bien. Hay muy buena compenetración entre todos, hay muy buen rollo y creo que eso es un punto clave en cualquier equipo".

Sobre la falta de otro lateral derecho en el plantel ha comentado que "siempre he dicho que la competencia mía tengo que ser yo para ir mejorando. Ese es el objetivo que me marco. Dando pasos cortos se llega lejos y espero llegar lo más lejos posible con el Recre". El defensor también ha explicado que "desde el confinamiento he estado concienciado en el reinicio de la competición o en la nueva temporada. Cada día me levantaba con ganas de tocar el balón y pisar el césped. Espero que sea un buen año a nivel grupal porque eso hará que sea un buen año también a nivel personal".

Después de superar los 7.000 abonados, Cera quiso "agradecer a la afición, que siempre está ahí y nunca nos deja solos, menos en este año que es un poco más atípico. Nosotros los necesitamos, vamos a darlo todo y dejarnos la piel por ellos".

Por último, el onubense ha explicado que "todos los equipos necesitan jugar amistosos y ahora esta semana se vienen partidos. El equipo lo afronta con muchas ganas para poder llegar de la mejor manera posible al inicio de la competición".