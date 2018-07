Caye Quintana regresa a su casa

El delantero isleño Caye Quintana ya luce y disfruta como recreativista. El atacante fue presentado ayer en el Nuevo Colombino acompañado por el director deportivo albiazul, Óscar Carazo. Quintana reconoció que el regreso al Colombino "siempre ha estado ahí desde que me fui". De hecho, "casi en todos los mercados desde entonces tuvimos conversaciones y ahora por fin ha sido posible". No pudo ocultar "la ilusión que me hace poder volver a defender esta camiseta". Su fichaje fue el primero de la dirección deportiva. De hecho, "ya en enero estuve a punto de hacerlo pero no fue posible salir del Jumilla".

Caye Quintana llega para "trabajar y darlo todo por mi equipo" después de acumular experiencias en plazas de nivel como Santander, Mallorca, Valladolid o Jumilla. Este periplo lejos de Huelva "me ha hecho madurar mucho como futbolista y eso se nota sobre el césped a la hora de afrontar los partidos y gestionarlos mucho mejor". Sin querer fijarse retos goleadores, ha destacado la importancia de un técnico con Salmerón por su conocimiento de la categoría. Caye puede desenvolverse "en las cuatro posiciones de arriba".

El isleño destacó la mejoría observada en su retorno. Cuando se fue "estaba en una situación jodida con varios meses sin cobrar y empezó en caída ese aspecto y ahora parece que se ve un poco más de luz, así que empezamos a hablar de lo deportivo, que ya nos tocaba".