Caye Quintana: "Vamos a terminar con la racha de la Balona"

El pistolero del Recreativo de Huelva afina su puntería. Tiene un objetivo en mente. Caye Quintana quiere terminar con la racha de Javi Montoya, meta de la Balona. El linense acumula siete encuentros sin encajar un gol y todavía no conoce la derrota en su campo. Lleva toda la semana en el centro de los focos por unos registros solo comparables al Liverpool dentro de las cinco grandes ligas del continente europeo. Un dato que “siempre motiva”. Tanto es así que el de Isla Cristina no esconde: “Asumo el reto de romper la racha de la Balona”. Es muy contundente en su puesta. “Si no lo hace Caye Quintana lo hará otro compañero, pero terminará el domingo”, sentencia.

No va a ser tarea fácil ni mucho menos. Si la Balona lleva ocho jornadas sin encajar un gol “tiene que ser algo más que el portero”. Para el delantero, significa que la Balona “a nivel defensivo es uno de los mejores equipos de toda la liga, que está muy bien trabajado”. A pesar de ello, Caye confía “en nuestras armas y en que acabaremos con la imbatibilidad”, pero advierte que la tarea será compleja porque “si están ahí arriba es porque es un equipo fuerte, que pierde muy pocos partidos por lo que siempre suma”. Esa regularidad es “la que les hace estar arriba porque sacan mucho rendimiento a sus goles”. Por todo ello espera “un partido duro y bonito”.La comidilla de la semana es la ya famosa racha del rival, un dato que en el vestuario “hemos hablado mucho”. A los albiazules “nos motiva poder acabar con la racha para meternos arriba”.Caye Quintana no se atreve a hacer predicciones sobre el desarrollo del encuentro. Los números dicen que será de marcador corto, aunque “siempre estamos con la cosa que si los partidos serán cerrados y luego nos pasa como en Murcia o Talavera, que en los dos parecían que serían partidos de un gol y hubo nueve en total”. Lo tiene claro es que “por el estado de forma de los dos equipos va a ser un bonito espectáculo”.Caye vive un momento dulce. En su segunda etapa como albiazul se ha convertido en el jugador franquicia de los onubenses. Se confiesa poco amante de “mirar números”. Su media goleadora sólo es superada en los últimos años por el mítico Uche, una comparación que da vértigo aunque “me llena de orgullo. Aporto todos los goles que puedo para estar arriba”. No se marca objetivos porque “siempre se puede mejorar, trabajo con más ganas y me siento cada día mejor”.

En plena bonanza deportiva aprovecha el goleador recreativista para reivindicar una solución a los problemas del club que evite que “pueda cargarse la temporada. Se acerca un mercado de invierno en el que algún compañero puede sentir la necesidad de marcharse, lo que sería una pena grande. Confío en que solucione antes del 31 de diciembre como nos garantizó el alcalde”. Lo que tiene claro es que no se moverá del Nuevo Colombino porque “estoy en casa”. Por su cabeza “no pasa la idea de marcharme porque me ha costado mucho regresar y mi sueño es devolverlo a Segunda para quitarme esa espina de no haber podido mantenerlo en mi etapa anterior”.