Pouso: "En este barco hundido estamos todos, no puede haber ratas que se escaqueen"

Carlos Pouso, entrenador del Recreativo de Huelva, asegura en su comparecencia previa al encuentro del domingo ante el Recreativo Granada que “estamos jodidos pero no solo de esta semana, al final es como cuando tienes un enfermo que sabes que se va a morir y quieres que sea no sufriendo, pero no quita que cuando llega la defunción lloremos por él. Evidentemente estamos tocados y fastidiados; si somos responsables de esta situación tenemos que asumirla. Es una macha que no la vamos a limpiar ni con lejía”.

Restan dos partidos sin trascendencia, pero hay que dignificar el escudo. “Hagamos lo que hagamos es imposible que limpiemos la chapuza que hemos hecho, pero tenemos que competir hasta el último día; es un trago duro que no se lo deseas a nadie; quedan dos partidos y hay que dar el máximo. Hemos hecho un cagadón pero hay que dignificar la competición también, hay terceros agraviados; no podemos caer en esa sensación de que tiremos los dos partidos que restan, y no podemos perjudicar a otra gente que no se lo merece”.

Los jugadores también querrán acabar lo mejor posible de cara a buscar equipo para la próxima campaña. “La mancha está ahí; al final hemos sido responsables de llevar al Recreativo a la categoría más baja en su larga historia; es una espina que tenemos clavada y tenemos que soportar; en esa pena tiene que ir nuestra penitencia. Pero no se olvide nadie que en este barco hundido estamos todos; aquí no puede haber ratas que se escaqueen, en la foto estamos todos”.

¿Cómo de responsable se siente Carlos Pouso?, que cogió un equipo cuesta abajo. “No hemos mejorado los resultados; ¿cómo no voy a sentirme responsable? Unos han puesto un gramo de arena, otros una montaña... no me consuela nada que me digan que he llegado tarde, tenía que haberlo hecho mejor, no me sirve; para mi no es grato este tipo de situación y la de vueltas que le he dado a la cabeza. Algunos aspectos sí han tenido mejoría, pero lo cierto es que metemos menos y nos meten más goles y chutándonos menos y de eso claro que me siento responsable; culpabilizar a que la afición no ha podido venir, a la dimisión de Manolo (Zambrano), a que el club lleva años en una permanente ebullición... son disculpas; los culpables de lo que se ha hecho mal en el campo somos los que hemos estado en el campo y no tenemos excusa; es la puta realidad, con perdón de la expresión”, destaca el técnico vasco.

Cambiando de tema, y de cara al futuro, el entrenador albiazul recalca que “no estoy en contra de que haya un cambio estructural; si me piden mi opinión la voy a dar; no soy más listo que nadie pero soy más viejo; he visto hace poco al Granada en Tercera División y ahora está en Primera, y al Girona... hay que ser positivo dentro de la negatividad y comprender que las cosas se van a hacer bien, y aprender de esta lección. Hay que ir a otra idea, con más gente de cantera, de Huelva, habrá una bajada de sueldo, una pérdida de puestos de trabajo que es tristísima... pero si se hacen las cosas bien podrán volver; y el Recre tiene un activo importantísimo y que estoy convencido que no le va a dar la espalda, y es la afición. Hemos sido unos cabrones, les hemos entristecido, frustrado, pero es cuestión de tiempo que se rearmen. La afición se contenta con poco, el problema es que no les hemos dado nada. A partir de ahí, el club, dando pasos firmes y con la seguridad de que va a venir gente muy válida (podrá levantarse) ... hay que ir con humildad a estos campos de Tercera, porque aquí van a venir todos los equipos como si a nosotros nos abriesen el Bernabéu o el Nou Camp para un amistoso. Se van a hacer fotos en el Nuevo Colombino y demás, pero luego te van a intentar ganar, querrán hacer el mejor partido de la temporada, y luego tu irás a sus campos y no puedes ir engominado, porque allí vas a tener una guerra, no te van a regalar ni esto”.

Suenan Jesús Galván, Emilio Fajardo, Dani Alejo... “No sé ni de mi equipo... esas cosas no me preocupan; tenía buena relación con Zambrano, la tengo con Hita, con Pulido... y si me piden consejo lo tendrán”. “La cabeza visible ahora en el tema deportivo es Carlos Hita; los representantes le habrán ofrecido 30 directores deportivos y 30 entrenadores, seguro. Futbolistas no tanto, porque están compitiendo. Hay que tener paciencia, estoy convencido que el Recre va a hacer un equipazo; la gente de Huelva se va a querer morir por venir al Recretivo; buenas instalaciones, buen estadio, más de 6.000 socios... una fiesta cada domingo, pero que se puede aguar si vas de gallito, hay que ir de humilde”.

El domingo toca dar la cara en un partido de trámite para el Decano; ¿dará minutos Pouso a los canteranos? “No podemos porque el juvenil y el filial se están jugando la categoría; tenemos que tirar con lo que tenemos; hubiese llevado a más gente pero no por fastidiar o para escuchar a la gente que me pide canteranos, sino por convencimiento; David Alfonso y Fran han sido titulares conmigo... estoy amarrado por las circunstancias y la reglamentación impide que haya menos de 7 jugadores de la primera plantilla en el campo”, aclara.

“El partido del domingo sí tiene importancia, por nosotros, por los rivales... vamos a competir como Dios manda; tengo el 'pero' del día de El Ejido que no competimos, pero en el resto el equipo ha estado, me ha dejado ver brotes verdes, pero siguen floreciendo. Lo que nos falta es que alguno se nos embarace, nos ha pasado de todo; que no se diga que nos hemos dejado ganar, no lo he hecho en mi vida, ni como futbolista ni como entrenador. Bastante tenemos con los putos descensos como para meternos en esas historias”, añade.

El Recre se despedirá como vistante en Los Cármenes. “Hay que dar las gracias al Granada, porque ir a un estadio como ese siempre es bonito, motivante, es una gozada. Las bajas son las mismas, no se ha recuperado ninguno, y perdemos a Cera (sanción), por lo que estaremos 18”.