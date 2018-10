Carlos Martínez sigue de baja

Carlos Martínez es baja para el partido de mañana debido a sus problemas en la espalda. El centrocampista, al que en principio se le diagnosticó una protrusión discal, lleva en el dique seco varias jornadas y el técnico albiazul, José María Salmerón, no sabe cuándo podrá contar de nuevo con él. "Sobre ese tema no puedo decir mucho, hasta yo estoy ya liado. Él tenía un tratamiento y dos de las fases no fueron totalmente bien. Ha visto a otros médicos. Creo que aquí no estamos respondiendo a las exigencias que debemos tener en ese sentido", señala el entrenador.

"Es un jugador muy importante para nosotros que ahora mismo no tenemos por unas razones o por otras y tampoco puedo decir mucho, porque ni yo entiendo qué está ocurriendo. Esperemos que esté con nosotros lo más rápido posible y que esa dolencia se le vaya, pero si tiene una prueba para el 8 o el 9 de noviembre de su tratamiento... Es un jugador profesional y realmente no podemos esperar porque es un futbolista que queremos tener ya. Obviamente no soy médico, pero sí que me gustaría que eso se agilizara en todos los sentidos y que tuviéramos mayor respuesta a los problemas que se tienen en el día a día", agrega.