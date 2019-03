Carlos Martínez no entrena y es seria duda para el partido del domingo

Penúltima sesión de entrenamiento del Recreativo con una ausencia notable. Carlos Martínez no ha trabajado con el grupo esta mañana en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español. El cordobés arrastra unas molestias que lo mantienen entre algodones. El cuerpo técnico onubense confía en que el futbolista pueda sumarse mañana al grupo y probarse de cara al encuentro del domingo contra El Ejido (Nuevo Colombino, 17:00).

Mientras sus compañeros han preparado los últimos detalles, el cordobés no ha trabajado. Salmerón ha dedicado gran parte de la sesión de la mañana a ensayar acciones a balón parado y estrategia, un recurso que en las últimas semanas le ha dado muy buenos resultados. De hecho, la última victoria en Jumilla llegó tras el saque de un córner.

Salmerón: "Tiene una contractura. Iremos con tranquilidad para no forzarlo"

El técnico, José María Salmerón, ha reconocido tras el entrenamiento que "tiene una molestia muscular, una contractura y no parece que sea grave aunque no sabemos si llegará". Reconoce que "iremos con tranquilidad para no forzarlo". El futbolista se resintió el miércoles y la prueba a la que fue sometido descartó una rotura, si bien Salmerón prefiere ser conservador con su estado.

La buena noticia es la recuperación de Pablo Andrade, que ayer jueves ya entrenó con normalidad y podrá ser de la partida sin ningún problema ante El Ejido.