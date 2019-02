Carlos Martínez ve "complicado" entrar en la alineación titular del Recre

Carlos Martínez tiene esta semana más opciones de volver al once titular recreativista debido a las tres bajas que tiene el Recre para el partido de Jumilla, Caye Quintana, Borja Díaz y Diego Jiménez. “Eso se verá el domingo, si la oportunidad me llega a mí o a otros compañero. Lo que está claro es que cualquiera que salga seguro que lo hace igual de bien que los que estaban. Vamos a intentar sacar los tres puntos en un campo complicado”, dice el centrocampista del Decano.

Con el sistema de juego que en ocasiones está empleando el entrenador albiazul, José María Salmerón, hay extremos como el cordobés o el onubense Víctor Barroso que no están disfrutando de demasiados minutos en las últimas jornadas. “El fútbol, como la vida, va cambiando, y sobrevive el que se adapta. Tanto a Víctor como a mí o a cualquier otro extremo no nos queda más remedio que adaptarnos y seguir intentando mejorar”, dice Martínez.

“Cada semana hay que trabajar para que el domingo te toque y si no te toca pues para jugar un rato y en él intentar hacer lo que te pide el míster y el cuerpo técnico. Hay que ayudar al equipo ya sea de una manera o de otra, dentro o fuera del campo. Evidentemente esta semana hay bajas y quien decida el míster que salga intentará hacerlo bien. Al final el fútbol son circunstancias; el equipo está en una buena dinámica, en un buen momento y es difícil entrar. A los que estamos entrando menos no nos queda otra que seguir trabajando y mirar al futuro con ilusión para intentar estar dentro del once, que es lo que quiere cualquier jugador”, dice.

"Es un error decir que hemos pasado lo difícil", destaca el futbolista albiazul

El cordobés cree que “es un error decir que hemos pasado lo difícil. De hecho, la experiencia me dice que lo complicado viene a continuación. En marzo o abril se verá quién de verdad está en predisposición de poder luchar por los objetivos que quiere, en nuestro caso con miras altas, primero el play off y luego pelear por subir. Esto más que una mini Liga es más ir partido a partido, aunque suene a tópico. Creo que hay que ir despacio y el único objetivo que tenemos que tener es el de conseguir este domingo los tres puntos con el Jumilla. Además, hay partidos directos como ese San Fernando-Murcia que creo que nos puede ayudar. Hay que poner el ojo en esos partidos, sumando nosotros de tres en tres. Por arriba está muy comprimido todo”.

“El tiempo que llevo jugando ha habido años en el que ha sido más caro jugar los play offs y otros años más barato el salvarse, pero creo que, salvo contadas excepciones, al final los de abajo acaban ganando partidos y sacando puntos. Es lo que hay, ellos tienen que sumar puntos y tienen buscar sus objetivos, y en su casa este tipo de equipos como el Jumilla tienen que sumar y empiezan a complicarle las cosas a los de arriba. Además, juegan otros factores como esa presión extra de jugar por arriba o por abajo, y puede pasar factura. Nosotros tenemos que ir partido a partido, sin menospreciar a nadie, siendo humildes y honestos. Si seguimos así seguro que crecemos y podremos conseguir nuestros objetivos”.

"Sabemos que en Jumilla habrá muchas segundas jugadas y mucho balón parado"

El cordobés también habla del rival, asegurando que el Jumilla “juega en un campo de reducidas dimensiones, por lo menos más reducido que el nuestro, donde tenemos que hacernos fuertes. Sabemos que habrá muchas segundas jugadas y mucho balón parado. A partir de ahí habrá que intentar contrarrestarle como podamos”.

“Puede ser un ‘partido trampa’ si caemos en el error de creer que porque vayamos en una buena dinámica y ellos en la contraria nos va a resultar más fácil. Ese sería nuestro mayor error porque dejaríamos de hacer lo que hemos venido haciendo siendo honestos, humildes y un equipo trabajador pero creo que no va a ocurrir. Tendremos que ir con mucha ilusión para poder ganar allí”.