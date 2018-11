Carlos Hita siente que "el final del camino que iniciamos en 2016 está cercano"

“La solución va a llegar”. Un mensaje que parece más un deseo. Hita se mostró “optimista” con el futuro de la entidad albiazul. Sabe de “la enorme dificultad” que tiene lograr la necesaria estabilidad”, pero “tengo confianza plena en que la solución van a llegar. Si no la tuviera no podría ir todos los días al estadio”. Ese trabajo está en manos del Ayuntamiento como propietario. Cuando llegue “las dificultades seguirán estando ahí cuando llegue esa estabilidad, pero con ella la afrontaremos con más garantías”. Recordó no obstante, que “cualquier presupuesto futuro del Recre quedará siempre condicionado por las obligaciones que arrastramos del pasado”. La solución debe suponer “una inyección importante de capital”. El Recre “lo que necesita es dinero para estabilizarse y a partir de ahí será un trabajo duro, pero llevadero. Necesitamos capital más que gestión”.El consejo de administración acumula “mucho desgaste” tras un casi tres años de “gestión de crisis y necesitamos dar el paso a una gestión de sociedad con un proyecto claro”. De forma paralela “tenemos una tarea titánica por delante que es la reconstrucción de la marca Recre que estaba destrozada”. Para ese tramo que todavía queda por delante “tenemos fuerzas” aunque “como es natural hay un límite. Tengo confianza plena en que la solución va a llegar. Todo este esfuerzo que estamos haciendo va a merecer la pena”. Sobre el Ayuntamiento recalcó que en el consejo “nos sentimos arropados y respaldados por la propiedad”.

Hita siente que “estamos cerca del final del camino que iniciamos en 2016. Nos falta el último paso, aunque es verdad que el camino ha sido más largo y duro de lo que esperábamos todos, para el club, la afición y la propiedad”.Uno de los temas que el consejo de administración tiene sobre la mesa es la resolución de las auditorías que permitirán conocer el estado real de las cuentas de la entidad. La Junta de Accionistas que permitirá aprobar las cuentas pendientes “es inminente”. Hita no quiso dar una fecha concreta porque “estamos con los últimos detalles con la 14/15 que es la que más problemas está entrañando”. Con la información que maneja actualmente el consejo, la deuda albiazul “está en unos 24 millones de euros”. No espera grandes sorpresas porque “después de tanto tiempo como llevamos dentro tenemos claro el pasivo y ya no nos quedan losetas que levantar”. Ordenar las cuentas de la entidad es determinante para el presente y el futuro porque sin ellas “no nos admitirían en la LFP”.