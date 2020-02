Carlos Hita: "Tenemos una confianza total en la respuesta del Ayuntamiento"

El gerente del Recreativo de Huelva, Carlos Hita, ha sido el invitado de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que ha tenido lugar este mediodía en el restaurante El Paraíso de Gonzalo. Hita ha analizado la actualidad institucional del Decano, tras la convocatoria de la Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo lunes día 9 de marzo y el contenido de la misma desveladas por este diario. El cordobés valoró que "es difícil de cuantificar el perjuicio que ha tenido la mala gestión que tuvo el club. Los propios auditores señalan que no hay por donde cogerlo". La próxima junta de accionistas colocará al Decano, en palabras del gerente, en "la antesala de la normalización porque una vez que terminemos de aprobar estas cuentas nos quedaría la 18/19, que no entra en esta porque son otros auditores, pero que podría ser en abril o mayo".

A pesar de los avances hacia la normalización que ha ido dando el Recreativo en los últimos años, Hita indica que "la situación del Recre a día de hoy sigue siendo muy compleja. Hace tres años le vimos la cara a la muerte, pero estamos viviendo un proceso de estabilización". Sí que ha permitido la gestión que se devuelvan al terreno de juego los focos que señalaban a la zona noble: "Todos teníamos un deseo claro que era el de hablar solo de fútbol. El hecho de que se hable solo de fichar a un jugador o del papel del entrenador es un anhelo que se ha cumplido, pero es verdad que el fútbol tiene memoria de pez, tanto en lo deportivo como en lo institucional".

Acerca de la auditoría forense solo ha podido comentar que "está en manos de los servicios jurídicos y ahí sí que tenemos que andar con pies de plomo. Nosotros queríamos que se evaluaran las posibles negligencias que se habían cometido y depurar responsabilidades con quien hubiera que hacerlo. Hay un dolo provocado con una cuantificación y una gestión que no estaba acorde a lo que necesitaba desde su salida del concurso de acreedores". Acerca del esfuerzo que tendrá que hacer la propiedad para mantener la estabilidad económica del club mediante una aportación económica, Hita no ha dudado en afirmar que "confío plenamente en que al Ayuntamiento buscará la fórmula para reequilibrar patrimonialmente la sociedad y la respuesta que dará a las necesidades del club. Siempre ha asumido su responsabilidad como propietario". Este diario desveló que el club necesita un extra de 1,8 millones de euros cada temporada para cubrir sus necesidades ordinarias y generadas por el pago de la deuda generada por los anteriores gestores.

Acerca del esfuerzo realizado en la presente campaña, el gerente recreativista ha indicado que "el gasto en plantilla en los últimos años ha sido muy similar, pero hemos podido bajar el déficit operativo, pero no podemos competir presupuestariamente con otros equipos de la categoría". Y es que Hita ha dejado claro que el Decano "no está entre los cuatro equipos más potentes económicamente del Grupo IV y me gustaría saber su posición entre los 80 equipos de Segunda B".

A pesar de que el rendimiento deportivo no está siendo el deseado, para Carlos Hita hay una lectura positiva: "Para nosotros que este año consigamos más ingresos que el año pasado, que quedamos primeros, es muy importante porque implica que la sociedad genera recursos con independencia de los resultados y eso da estabilidad". "Este año cabe la posibilidad de que superemos los ingresos del año pasado. Lo deportivo va a afectar en la venta de entradas. Nosotros hicimos una proyección estimando que no entrábamos en play off, pero estamos por debajo en esas cantidades en la venta de entradas. Lo hemos amortiguado con la Copa. Pero si en verano haces un equipo competitivo y que enganche a la gente ya completas el 75-80 por ciento de la previsión de ingresos, que son los abonos. La marca Recreativo no se perturba mucho por la clasificación".También ha hablado Hita de la deuda que mantiene el Decano con Krypteia, desvelando que "se le ofreció entrar en el plan de viabilidad y la cantidad que le pertenecía se depositó en el juzgado, pero no quisieron, ellos decidieron escoger otro camino".Por último, y sin querer valorar lo deportivo porque "eso pertenece a otros profesionales del club", ha indicado que la continuidad de Alberto Monteagudo al frente del Decano no queda blindada por su relación contractual señalando que "en los últimos años cuando se ha tenido que destituir a un entrenador el factor económico nunca ha sido un impedimento. A mí como gerente me fastidiaría tener que acometer ese gasto, pero lo deportivo en ese caso primaría sobre lo económico".