Óscar Carazo cuenta con Alberto Ródenas y explica la salida de Diego Vargas

El director deportivo albiazul, Óscar Carazo, repasó la actualidad albiazul durante la presentación de Chico como nuevo jugador del Decano. El responsable de la planificación deportiva explicó la inminente salida del canterano Diego Vargas con destino al Sevilla C porque “es un futbolista de la cantera, que ha dado un rendimiento y es él quien no quiere continuar. Ya en septiembre se quiso ir y lo convencimos entre todos para quedarse hasta ver su evolución y ver si podía tener minutos con el primer equipo. No ha tenido esas oportunidades o ha demostrado para tenerlas porque no voy a entrar en detalles y ahora con seis meses de contrato el chico no quiere seguir, el Sevilla quiere contar con él y creo que llegar a un acuerdo es beneficioso para todas las partes”. Sobre los motivos de Vargas para su marcha argumentó que “hay que mirar la situación del equipo para calibrar si te sientes valorado o no. Tenemos a Caye que ha hecho una primera vuelta sensacional y Diego lo que necesita es jugar porque está en formación. ¿Para qué quiere estar en el primer sin jugar? Tenemos a Caye y Ródenas con unas cualidades diferentes. Entiendo a todas las partes, pero ni él va a mejorar ni nosotros sacarle rendimiento si no quiere estar aquí”.

Sobre el futuro de David Segura, que también quiere abandonar el club por la falta de minutos expuso que “se analizará la situación en base a lo que sea mejor para el jugador y el club. A día de hoy es igual que cualquier otro futbolista”. En una posición similar colocó la posible marcha de Alberto Ródenas. Sobre el delantero reconoció que “quiere jugar más como cualquier futbolista, pero es un jugador de la plantilla con unas cualidades diferentes y nuestra idea es que pueda seguir en el club”.

En el mercado invernal se moverá “en los parámetros que me digan. El tema económico es una parcela en la que no entro”. En este sentido, “valoraremos lo que pueda haber en el mercado”. El invernal es “un mercado muy complicado porque o tienes mucho dinero para entrar en primeras opciones o tienes que trabajar con la imaginación para traer jugadores que nos aporten. Lo que venga será para reforzar las posiciones en las que tenemos vacantes”.