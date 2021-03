Calle: "El partido es una final y hay que salir a ganar"

El técnico del Recreativo de Huelva, Antonio Calle, ha atendido telemáticamente a los medios de comunicación al término del entrenamiento de esta mañana, en la previa del duelo de mañana por la tarde (19:00) ante el Marino en tierras canarias. El madrileño ha comenzado desvelando que "estamos barajando diferentes posibilidades. Hay jugadores que acabaron tocados por el esfuerzo físico y por la diferente superficie del terreno de juego. Estamos intentando recuperar jugadores para ver mañana qué opciones tenemos y cómo están los jugadores para elegir mañana".

Sobre la necesidad de ganar por primera vez en toda la campaña lejos del Nuevo Colombino, el exdelantero ha indicado que "vamos a ir con esa intención, como el pasado miércoles. Luego tenemos que ser conscientes de que hay un rival en frente, aunque estén en una posición delicada, pero ellos han conseguido la mayoría de sus puntos en su estadio. Fueron capaces de ganarle al San Fernando, así que hay que respetar al rival porque son un equipo que hace muchas cosas bien y la clasificación no refleja sus virtudes. Somos conscientes de lo importante que es el partido para nosotros". "En lo único que pienso es en el partido de mañana. Es una final y tenemos que salir a ganar", ha añadido.

Acerca del rendimiento de Quiles en los últimos choques ha explicado que "cuando uno llega al equipo sabe de la plantilla que hay y del potencial de algunos jugadores. Quiles no estaba rindiendo lo que se esperaba de él y hablamos con él para que recuperase la confianza, pero él también tenía que dar un paso adelante, trabajar... Eso lo ha entendido y de ahí su rendimiento. Es mérito suyo y es fruto del trabajo y la constancia porque cuando uno trabaja siempre le llega el premio".

De las bajas en el centro del campo (Dani Molina, José Antonio y Alberto Martín) y de las opciones que maneja ha argumentado que "tenemos a Santana y a Fran. Son jugadores capacitados y que nos dan unas garantías totales. Barajamos todas las posibilidades y variantes y entre hoy y mañana decidiremos el once y el sistema".

Calle también ha explicado su expulsión del pasado miércoles ante el filial de Las Palmas, que le tendrá los dos próximos partidos castigado sin poder sentarse en el banquillo: "En el momento de la expulsión me sorprendí bastante. No dije nada al línea ni al árbitro, solo reclamé un posible penalti por manos y el línea llama al árbitro y me expulsa. Luego fui a hablar con ellos, para ver por qué me expulsaban... Creo que en estas circunstancias podemos hablar siempre que nos faltemos al respeto. Él me dijo que lo entendía, pero no me queda otra que acatarlo y aprender de ello, pero creo que ellos deben ponerse también en nuestro lugar, saber lo que nos estamos jugando y si no hay una falta de respeto tienen que medir de una forma más suave".

Sobre la irregularidad mostrada en el juego en el choque ante Las Palmas ha dicho que "es difícil de explicar y de expresar. Es normal que el aficionado no entienda una primera parte tan mala, así se lo dije a los jugadores. También hay circunstancias que influyen, como el clima, el campo... No son excusas porque el responsable de la primera parte tan mala del otro día soy yo. Pero el equipo, a pesar de eso, hizo una buena segunda parte y remontó y eso es muy difícil después de un 2-0 al descanso o de tener el 2-2 a ponernos de nuevo 3-1 a falta de media hora. La lectura podía haber sido mucho peor".

También ha particularizado en la situación de Sillero, que ha marcado los dos goles que acumula en esta campaña en los dos últimos partidos: "A un delantero lo que más confianza le da es el gol, pero Sillero está trabajando a un nivel excepcional diariamente, estaba un poco obsesionado con el gol, pero le dijimos que trabajara que ya llegarían los goles. El otro día metió un golazo contra el San Fernando, el miércoles fue importante para empatar el partido... Eso es lo que queremos de cualquier jugador, que cuando juegue aporte. Estoy contento con Sillero, como lo estoy con Seth, que ahora no está viendo puerta, pero que hace un trabajo muy importante para el equipo".

Acerca de la presencia de aficionados al lado del campo de entrenamiento del Recreativo en Canarias ha dicho que "en una casita de al lado del campo había un aficionado del Recreativo, que vive ahí, pero que no ha podido salir porque está confinado, pero hemos querido tener un detalle con él, le hemos regalado una camiseta y queríamos cantar con ellos el Decano de mi alma porque sabemos lo que representamos y que hay mucha gente detrás de nosotros, no solo en Huelva. Somos un club humilde, pero que quiere ser ejemplo y que quiere cumplir con todos sus aficionados".